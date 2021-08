Mujer asegura estar casada con el fantasma de Michael Jackson

Michael Jackson era su más grande ídolo. Ahora esta mujer asegura que el fantasma de Michael Jackson le propuso matrimonio, ella accedió y ahora tienen una relación donde él le dice qué hacer.

Su nombre es Kathleen Roberts y es una médium que asegura estar casada con el fantasma Michael Jackson desde hace varios años. Ahora su historia se ha hecho viral.

Según Kathleen Roberts, Michael Jackson le pidió matrimonio en una de sus visiones, con un anillo de compromiso color rosa. Además, Martin Luther King Jr., el pastor y activista estadounidense, fue el encargado de unirlos en sagrado matrimonio.

Kathleen Roberts asegura estar casada con el fantasma de Michael Jackson y ser la reencarnación de Marilyn Monroe /

¿Cómo Kathleen Roberts está casada con Michael Jackson?

Según Kathleen Roberts, Michael Jackson la buscó por su gran parecido a Marilyn Monroe pues asegura que es la reencarnación de la actriz de los años 50. Desde entonces lleva una relación de pareja con Michael Jackson, quien por cierto, su espíritu vive en ella desde hace varios años.

"Me siento especial porque me eligió como esposa (aunque no en el papel), tratamos nuestra relación como si estuviéramos casados. Tenemos nuestros altibajos, pero Michael, la verdad es que no puedo dejar de amarte", dijo Kathleen Roberts en un artículo donde compartió su experiencia como la esposa y médium física del fantasma de Michael Jackson.

"Mi vida como médium físico significa que no puedo conducir un automóvil porque los fantasmas pueden moverme y es peligroso. Un fantasma malo puede desviar mi vehículo fuera de la carretera. Tengo momentos terribles, como usar el baño frente a fantasmas, lo cual es vergonzoso si entran en la habitación", dice también el artículo. Aunque en el caso de Michael Jackson, ella no se siente avergonzada que la acompañe al baño pues él considera que son momentos muy especiales que comparten juntos.

Kathleen Roberts asegura que Michael Jackson come a través de ella y que lo que más disfruta son las galletas. Además, se sorprendió de las groserías que él puede decir pues no se lo esperaba de una persona que fuera tan tímida.

Por último, Kathleen asegura que Michael Jackson la eligió por tener una personalidad un poco infantil y por sus manos y pies pequeños. Aunque claro, eso no significa que lo esté acusando de algo.

Kathleen Roberts solía compartir en TikTok el día a día de ser la médium física de Michael Jackson. Sin embargo, sus cuentas están cerradas actualmente. Así mismo, aseguró no tener alguna enfermedad como esquizofrenia, aunque sabe que muchos aseguran que la tiene.