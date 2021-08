Conoce las razones por las que Pepillo Origel fue hospitalizado de emergencia

Los seguidores de Pepillo Origel están preocupados por su estado de su salud, ya que hace unos días se dio a conocer que fue hospitalizado de emergencia. Y es que el conductor de espectáculos compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se le ve en una de cama de hospital y con un semblante decaído.

Respecto a lo anterior, comenzó a circular el rumor en las redes sociales de que el conductor de espectáculos había contraído Covid-19, enfermedad que había estado agravando su estado de salud en los últimos días.

De hecho, Martha Figueroa, su compañera de trabajo, reconoció que se alejó de él por temor a contagiarse de dicha enfermedad, ya que el también actor ya llevaba varios días sintiéndose mal.

''Yo me alejaba porque (pensé) seguro es covid, pero, aunque estamos en un momento en que todo lo malo que hay en el mundo es covid; no, ya existen otros males y uno de ellos le tocó a Pepillo y es por eso que está hospitalizado'', dijo la periodista.

A pesar de que todas las sospechas de lo que tenía Pepillo Origel giraban en torno al coronavirus, lo cierto es que fue él quien salió a dar la cara y a través de un video que se difundió en su programa de Unicable, y habló sobre la razón por la que estaba en el hospital.

En la grabación dijo que tuvo que ser operado de emergencia. ''Aquí estoy en León, de urgencia me operaron de una hernia. Tenía una hernia, mi cuñado que es el doctor Héctor Flores me operó, y a la hora en que me abren tenía dos, también me convino porque eran dos por uno’’.

A pesar de que tuvo que ser internado, Origel ya planea regresar a sus actividades, mismas que dijo podría estar retomando la siguiente semana.

''Ya para la próxima semana espero estar ahí ya de cuerpo entero, pero muchas gracias. Aquí estoy recuperándome, en mi tierra, en León, Guanajuato, fíjense que yo venía a la parranda y miren dónde acabé'', concluyó su mensaje.