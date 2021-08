The Rolling Stones y sus canciones dentro de los videojuegos

Este martes 24 de agosto nos ha abandonado Charlie Watts, el baterista de una de las bandas de rock más representativas de todos los tiempos, los Rolling Stones. A manera de tributo, decidimos recordar las canciones más icónicas del grupo inglés que han aparecido en videojuegos.

La mítica (I Can't Get No) Satisfaction de Out of Our Heads hizo su aparición en Karaoke Revolution Presents: American Idol Encore.

Can't you hear me knocking del album Sticky Fingers apareció en Guitar Hero II.

El clásico Sympathy For The Devil del álbum Beggars Banquet fu eel telón auditivo en: Call of Duty: Black Ops, Guitar Hero 5, Just Dance 2 (a manera de remix de Fat Boy Slim), Mafia III y Tony Hawk's Proving Ground.

Gimme Shelter del disco Let it Bleed apareció en Rock Band.

Honky Tonk Women del álbum Single estuvo en Band Hero.

Mother's Little Helper del album Aftermath también estuvo en Mafia III.

Paint it black del álbum Shine a Light ha figurado en: Guitar Hero III: Legends of Rock, Guitar Hero Live, Mafia III, Rocksmith 2014 y Twisted Metal: Black.

Start me up del disco Tatoo You apareció en Karaoke Revolution Party.

Stray Cat Blues del disco Beggars Banquet apareció en Guitar Hero: Warriors of Rock.

Street Fighting Man de Beggars Banquet fue otro que figuró en el título de 2K, Mafia III.

Under My Thumb de Aftermath figuró en Band Hero de Nintendo DS.