Anya Taylor-Joy lista para protagonizar el remake del clásico “Nosferatu” junto a Robert Eggers

A casi 100 años de su estreno, una de las películas de vampiros más emblemáticas de la historia del cine, “Nosferatu” está de regreso junto a una de las actrices favoritas del momento: Anya Taylor-Joy.

Fue en su reciente reunión con Los Angeles Times que el director Robert Eggers confirmó que se reunirá con la ganadora del Globo de Oro para un remake del clásico de vampiros Nosferatu.

El ramake ya había sido anunciado con anterioridad en 2015 y fue en 2017 que Anya Taylor firmó para ser una de sus protagonistas, y aunque en su momento fue cancelada, esta vez se ha confirmado que los planes siguen en marcha.

Esta seria la tercera vez en que Anya Taylor-Joy y Robert Eggers trabajarían juntos, pues fue en las producciones de The Witch y próximamente The Northman que el dúo trabajara en conjunto, y muchos ya consideran esta dupla algo icónico.

La apretada agenda de Taylor, que incluye la próxima película de Edgar Wright Last Night in Soho, la comedia culinaria oscura The Menu, Mad Max: Furiosa de George Miller y el thriller Laughter in the Dark, no ha interferido el camino hacia Nosferatu.

“Nosferatu” objeto de una demanda judicial

El clásico indiscutible del cine como arte y del género de terror, Nosferatu, de F.W. Murnau fue objeto de una polémica debido a que fue acusada de ser “una imitación” de Drácula, lo que llevó a la herencia de Bram Stoker a proceder legalmente contra la producción, por lo que los tribunales ordenaron que se buscaran y destruyeran todas las copias de Nosferatu.

Algunas copias lograron sobrevivir, y años más tarde Werner Herzog rehizo la película con Nosferatu the Vampire, de 1979, y un metarrelato ficticio del rodaje inspiró Shadow of the Vampire, de 2000.