¿Roces entre integrantes? Mariana Ochoa revela la verdad sobre la pelea en OV7

OV7 se convirtió en una de las agrupaciones de pop en México que marcaron la adolescencia de muchos a inicios de los años 2000, y su separación en 2003 marcó toda una lluvia de teorías sobre cual sería la razón de esta decisión, y por fin es Mariana Ochoa quien decidió romper el silencio.

Desde hace algunos años, son conocidas las disputas entre los integrantes de OV7, y el motivo de su separación cuando estaban cosechando grandes éxitos dentro de la música, continúa hasta nuestros días, sin darse detalles sobre ello y causando confusión respecto a lo que ha ocasionado el distanciamiento.

Fue durante una entrevista en el programa HOY que Mariana fue cuestionada sobre los conflictos que han llevado a los integrantes a distanciarse y confesó que ella cree que son los "malentendidos mediáticos" los culpables de las rencillas entre ellos y asegura que hablando podrían solucionarse,.

"Cuando platiqué con Kalimba llegamos a la conclusión que algunos necesitaban hablar entre ellos porque hay malos entendidos yo creo que M'balia cree que Lidia dijo cosas que no dijo, eso es lo que yo creo. Yo he estado muy cercana estos meses con Lidia, con Oscar, y realmente cuando salió esta nota de que si se había dicho algo de la pareja de M'balia, a la cual ni siquiera conocemos , fue como: ¿pues cómo vamos a decir algo si ni siquiera?", declaró la también actriz.

El reencuentro

Mariana también reveló que en los próximos días sus compañeros tendrán una reunión para hablar acerca de las propuestas que se enfocarían en reencontrarse para retomar la gira o lanzar una nueva producción de estudio.

Y también comentó que esta próxima a producirse la serie biográfica de la agrupación, en dónde espera que se toquen de la forma más verídica posible las anécdotas, conflictos y logros de OV7

M'balia también habla sobre el conflicto

El mismo día que Mariana estuvo como invitada en el programa, presentaron una entrevista con otra de las integrantes, M'balia quien decidió no hablar demasiado sobre las supuestas fricciones: "En ese tema me he mantenido muy al margen. Yo creo que todo es un tema de comunicación, encontrado el momento que, de hecho, ya está bastante cerca porque sí tenemos una cita para platicar todos", comentó la ahora DJ.

También prefirió no profundizar sobre el tema de los supuestos comentarios homofóbicos de su compañera Lidia Ávila, motivo que podría ser el causante del distanciamiento, señalando que siempre ha existido un voto de silencio y prefiere respetarlo: "Confío que el 2022 va a ser un año que vamos a disfrutar muchísimo en ese sentido. Se tiene que buscar un espacio en el que todos nos podamos reunir y, a nivel calendario, es muy complicado".

Otros conflictos

