Harley Quinn podría tener su propia serie live-action pero sin Margot Robbie

Pero muchos se preguntan que podría incitar a Margot a realizar una serie de Harley Quinn, y la respuesta es más clara que el agua: la oportunidad de introducir más personajes femeninos de DC en la pantalla, pues ha dejado ver su entusiasmo por hacer esto realidad muchas veces a lo largo de los años.

En diversas entrevistas, Robbie ha asegurado que cree que Hiedra Venenosa y Harley deberían encontrarse en acción real. Además, durante la promoción de Birds of Prey, dijo que le había dado prioridad sobre Gotham City Sirens para que Birds of Prey pudiera llevar a la pantalla a más mujeres de DC.

Warner Bros Pictures

También mostró su interés en Leslie Grace cuando le mencionaron que estaba en el reparto de Batgirl para HBO Max, jurando que hablaría con DC para que Harley Quinn y Batgirl aparecieran juntas en un proyecto.

“Mientras investigaba el personaje, empecé a leer Birds Of Prey y primero me enamoré de Huntress, y empecé a investigar todo eso. Me dije: "¡Vaya, hay tantos personajes femeninos de DC que molan y nadie sabe nada de ninguno de ellos! ¿Y si tuviéramos una plataforma para que los fans conocieran y se enamoraran de algunas de estas otras mujeres increíbles?”, confesó Margot Robbie.

Warner Bros Pictures Margot Robbie podría despedirse de Harley Quinn Y aunque una serie de Harley Quinn dirigida por Margot Robbie es lo que los fans más quieren ver, podría ser otra actriz quien de vida al papel principal. Así es, aunque suene absurdo, fuentes aseguran que Warner Bros están comprometidos con la creación de una serie de acción real de Harley Quinn, pero no el que haya conseguido que la actriz se sume a esto. TE PODRÍA INTERESAR: Margot Robbie siente preocupación de que su carrera decaiga luego de alcanzar la cima de la fama El Escuadrón Suicida puede haber sido la última vez que Margot se meta en la piel de Harley Quinn, esto tras un decepcionante debut en taquilla, por lo que se rumorea que Warner Bros está buscando una nueva actriz para el papel, pues DC actualmente emplea a múltiples Batmans y Supermans, por lo que no tienen miedo de ampliar sus universos. Y aunque fueron varios los factores que contribuyeron a los malos resultados de taquilla, en una reciente entrevista la actriz aseguro que el rodaje de Escuadrón Suicida y Aves de Presa de forma consecutiva fue agotador, así como el interpretar dicho personaje, por lo que esta dispuesta a tomarse un descanso del papel: "No sé cuándo será la próxima vez que la veamos. Estoy tan intrigada como todo el mundo", dijo a la publicación. Warner Bros Pictures Aun no sabemos que es lo que pasará con Margot y el personaje, lo que si es que el estudio podría presentar a una nueva Harley Quinn en la película de The Flash de 2022.