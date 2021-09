DC Fandome regresa el próximo 16 de octubre, conoce los detalles

El DC Fandome, el espacio más grande para los fans de DC, está de vuelta con muchas sorpresas, invitados especiales y material exclusivo de tus películas y programas de TV favoritos. Todo en un evento masivo el próximo 16 de octubre.

Jamás estuviste tan cerca de los actores y creadores responsables de tus videojuegos, cómics, pelígulas y programas de TV de DC favoritos. Si estuviste en el DC Fandome del año pasado, sabrás de lo que hablamos. Horas y horas de convivencias, estrenos, entrevistas, juegos y mucho más.

DC Fandome 2021 /

A través del sitio DCFanome.com podrás conocer a detalle todo sobre tus historias y personajes favoritos de DC. Además, tendrás acceso al DC Fandome 2021 a través de Twitch, Youtube, Facebook y Twitter. Esto, subtitulado en más de 12 idiomas, incluidos, alemán, árabe, coreano, chino, francés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, brasileño, ruso y por supuesto, español.

Qué viene para el DC FanDome 2021

Algunos de los títulos de este año son:

Aquaman: Rey de Atlantis

Aquaman y el reino perdido

Batman

Batman: el encapotado

Batman: Fear State

El universo cruzado de Batman

Fortnite

Batwheels

Batchica

Black Adam

Black Manta

Gatúbela: Perseguida

DC Liga de Súper-Mascotas

DC Leyendas del mañana

DC Stargirl

DC Super Hero Girls

DMZ

Doom Patrol

Flash (película y TV)

Gotham Knights

Harley Quinn

Injustice

Además de adelantos de Milestone Universe, Naomi, Nubia y las amazonas, Peacemaker, ¡Shazam! Furia de los dioses, Suicide Squad: Kill the Justice League, Supergirl, Superman & Lois, Sweet Tooth, Teen Titans Go!, Titans, Young Justice: Phantoms, Wonder Woman Historia, Wonderful Women of the World y mucho más.

Amantes de los cómics

DC Fandome abrirá también el DC Universe Infinite, un espacio con más de 300 ediciones de cómics y novelas gráficas disponibles de manera GRATUITA para su lectura, bajo registro previo.

Para los niños

Este año, DC Fandome también abrirá el sitio DC Kids FanDome especialmente diseñado para ser amigable con los niños, en una experiencia separada a través del sitio DCKidsFanDome.com.

El éxito de DC FanDome 2020 regresa con fuerza para el 2021

DC FanDome 2020 fue la primera experiencia para fans global virtual en su tipo y reunió a la mayor cantidad de talento, anuncios y debut de contenidos en la historia de DC. Las secciones de Salón de los superhéroes y Explora el multiverso del DC FanDome recibieron más de 22 millones de visitas en todo el mundo, alrededor de 220 países y territorios, con más de 150 millones de vistas a tráilers y contenidos.

Mantente al pendiente para más detalles.