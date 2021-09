Aleks Syntek revela por primera vez detalles de su noviazgo con Lucero

Todos tienen un amor que no se olvida aunque pase el tiempo, como es el caso de Aleks Syntek que recientemente dio detalles del noviazgo que tuvo con nada más y nada menos que Lucero.

Resulta que en una entrevista que le hizo Jordi Rosado, el cantante habló pro primera vez de la relación amorosa que tuvo con “La novia de México” e incluso reveló el detalle de como fue su primer beso con ella.

Cabe recordar que Lucero se convirtió en un personaje público desde que tenía 10 años, y poco a poco fue que entró en el mundo de la música y la actuación.

Por su parte, Aleks Syntek confesó que el amor que compartieron fue después de que trabajaron juntos en el programa “Chiquilladas”.

“Fui novio de Lucero pero fue al poco tiempo que iniciamos a andar que la llamaron para hacer a chispita y de ahí como ya pasó a ser San Ángel, pues ya no la veía”, contó el intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’.

Además de narrar como fue el tiempo que convivió con Lucero, Aleks compartió como fue su primer beso, y dijo en ese momento estaba muy enamorado.

“Éramos así de qué nos agarrábamos la manita e incluso hubo un beso así de Pac-Man”, dijo Alex Syntek.

Por último, el cantante reveló una divertida anécdota con la exesposa de Mijares, así como un fuerte regaño que se llevó por parte de la mamá de la cantante luego de que Syntek le dijera que ya estaba casado con su hija.

“Hicimos una representación de la cenicienta, ella era la cenicienta y yo el príncipe, grabábamos y luego pasábamos a una covachita dónde nos cambiábamos de ropa y yo ya no me quería salir de ahí, entonces llegó la mamá y me dice ‘Alex ya salte’, y le digo no ya estamos casados porque hasta hubo ceremonia”, contó entre risas el cantante.

