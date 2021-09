Carmen Campuzano explota contra usuario de las redes sociales que se burló de su nariz

La vida de Carmen Campuzano no ha sido fácil, mucho menos cuando constantemente tiene que enfrentarse a las criticas que hacen sobre su aspecto físico, en especial el de su nariz.

Recientemente la modelo dio de que hablar en Twitter, luego de que un usuario se burlara de su nariz al compartir un meme.

Como sabemos esta parte de su rostro ha sido objeto de bromas a lo largo de los años, y parece que en esta ocasión Campuzano se cansó de eso y arremetió contra quien le hizo ciberbullying.

Todo comenzó cuando un tuitero se cuestionó cómo le hacen la prueba PCR a la también modelo de 50 años, la cual consiste en una forma rápida para detectar Covid-19 a través de la introducción de un hisopo en la nariz. El meme está extraído de la serie Rick y Morty, en donde este último personaje despierta confundido.

Días después de que el tuit tuvo una gran cantidad de reacciones y comentarios al respecto, Carmen Campuzano respondió: "Con cuidado y ya, baboso".

Sin embargo, ahí no terminó su intervención, pues la famosa citó el tuit y realizó el siguiente cuestionamiento:"¿Tu madre sabe que atacas así a la mujeres?".

¿Tu madre sabe que atacas así a la mujeres? https://t.co/oqEnpSBW1a — Carmen Campuzano F. (@la_campu) September 1, 2021

El usuario que se burló de la nariz de Campuzano tuiteó recientemente: "Jajaja tenía 9 likes ese tweet, la Campu la ca$# en contestar, sólo hoy lleva 600", a lo que Campuzano respondió: "Para que veas que sin mí, tu cuenta y existencia pasan desapercibidas".

Para que veas que sin mí tu cuenta y existencia pasan desapercibidas. https://t.co/IY2CJSjVIM — Carmen Campuzano F. (@la_campu) September 2, 2021

Cabe señalar que esta situación no ha sido fácil para la modelo, ya que en diferentes ocasiones ha expresado lo mal que esto la hace sentir, además ha hablado sobre los múltiples intentos que ha hecho con cirugías para que su nariz quede bien.

"Me sentía frágil, vulnerable. Viví un momento tremendo en la cuestión de las adicciones. Estoy agradecida con Dios, la vida y mi doctor que me reconstruyó la nariz y todas esas personas que me dieron la confianza para poderme levantar", dijo Carmen Campuzano al programa Mimí Contigo.