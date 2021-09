Lyn May lanza propuesta amorosa a Yalitza Aparicio y así es como le respondió

En las ultimas semanas, Lyn May se ha visto envuelta en diferentes polémicas, y la más fuerte ha sido el anuncio de su embarazo a los 68 años de edad, sin embargo algunos fanáticos revivieron el momento en dónde confiesa que le gustaría tener más que una relación sentimental con Yalitza Aparicio.

Fue durante un entrevista vía YouTube, con Adela Micha en 2019 que la vedette fue confesó su gran debilidad por los hombres, y al ser cuestionada acerca de que si alguna vez había mantenido relaciones sexuales con una mujer, la respuesta que dio Lyn fue que no, pero que le encantaría probar.

"Todavía no, yo quiero. Pues para probar, antes de morirme tengo que probar de todo", dijo Lyn May. Pero lo que más llamó la atención fue que la periodista le preguntó con quién quisiera estar, y ella respondió: "No he pensado, con la que ganó el Oscar o lo va a ganar, no sé como se llama", a lo que respondió Micha, "¿con la Yalitza?. Ajá, está guapa ella, está muy bonita, ¿no? ¿a poco no les gusta? está guapa", confirmó la bailarina.

Tras su respuesta, una persona de la audiencia también le cuestionó el porqué no con Verónica Castro a lo que la vedette contestó: "Verónica es muy linda, yo la quiero mucho, pero no sé, es que me tiene que atraer como persona y a mí me atrae esa muchacha", contestó.

¿Qué respondió Yalitza?

Después de escuchar que Lyn May le confesara su amor, Yalitza Aparicio le admitió sentirse sorprendida por las declaraciones de la vedette, pero aún así se atrevió a responder sobre la polémica.

"Bueno, no sé qué responder a ese tipo de cosas, está bien su idea… Es extraño, aunque estamos viviendo en una época de tanta diversidad y es respetable”, aseguró la nominada al Oscar durante entrevistada por la periodista Nelssie Carrillo