Aislinn Derbez se sincera y habla sobre el daño que sus padres le hicieron de pequeña

Aunque pareciera que la vida de Aislinn Derbez por momentos es perfecta, lo cierto es que para llegar al punto de equilibrio emocional en el que está, ha tenido que pasar por múltiples altibajos, y no solo el de su reciente divorcio con Mauricio Ochmann, al parecer también lidiar con las secuelas del pasado, pues según ella, las peleas que habían entre sus padres le afectaron de sobremanera.

De hecho, fue en uno de los videos que compartió en su canal de YouTube “La magia del caos”, en donde se sinceró y hablo sobre las duras peleas que tuvo que presenciar entre sus padres, Eugenio Derbez y Gabriela Michel.

“Yo lo viví, yo viví una infancia en la que mamá odiaba a papá y se gritaban, se decían cosas espantosas y uno decía una cosa – y otro decía otra-, entonces se retaban en frente de mí", señaló Aislinn durante el episodio de su canal, titulado "¿Cuáles son las claves de la crianza consciente?".

Asimismo, dijo que entre sus progenitores constantemente había una lucha de poder y hablaban mal el uno del otro. “Creo que eso son las cosas más aberrantes que pueden hacer los papás, de las cosas más espantosas, que uno diga una cosa y el otro lo contradiga y diga otra cosa enfrente de los hijos, no están entendiendo el daño abismal que les hacen".

Ante las vivencias que sin duda le causaron una herida emocional, Aislinn aseguró que ni ella ni su exesposo repetirían el mal ejemplo. “Con Mau siempre fue muy fácil, siempre nos respetamos tanto en la relación que fue como natural el saber que siempre teníamos que estar de acuerdo frente a nuestra hija en todo. Si él o yo no estábamos de acuerdo, lo veíamos tras bambalinas. No nos poníamos a discutir nunca frente a nuestra hija, pero esto no es lo más común -en las familias”.

Finalmente, la actriz dijo sentirse muy orgullosa porque a pesar de que se separó de Mauricio, se han visto todo el tiempo, como parte de un acuerdo para convivir con su hija. Además compartió que salen a comer y enfrente de ella nunca ha cambiado la relación, pues consideran que es muy importante para su desarrollo como persona.