AnnaSophia Robb toda una fiscal en “Dr. Death” y se convierte en la invitada VIP en De Película

“Dr. Death” narra la historia del ex neurocirujano Duntsch que cumple actualmente una condena de cadena perpetua por la mutilación de Mary Efurd, una de las muchas pacientes a las que dejó con lesiones, y AnnaSophia Robb juega un papel importante en la serie al interpretar a la fiscal Michelle Shughart, y no dudo en dar su opinión acerca del Dr. Christopher Duntsch.

"Creo que es narcisista y tal vez incluso una] sociopática. No lo sé. Me parece que se creía un médico muy bueno y creo que algunas de sus cirugías fueron a propósito porque estaba enfadado o tenía hambre de poder y otras simplemente fueron una chapuza", comentó Robb.

Cortesía de Starzplay

Robb también confesó que la historia la dejó completamente horrorizada, ligeramente traumatizada e inmediatamente enganchada. Su papel en Dr. Death, parece un papel oficialmente adulto para Robb, pues no interpreta a una novia, ni a una esposa, ni a una versión más joven de nadie, como anteriormente lo había hecho. Es la mujer inteligente y persistente.

Robb apareció recientemente como Lacey en The Act de Hulu. La veremos próximamente en Little Fires Everywhere, también en Hulu, y en el próximo largometraje Words on Bathroom Walls. Está representada por CAA, Untitled Entertainment y Schreck Rose.