Persona no binaria denuncia a servicio de tren por no usar lenguaje inclusivo en saludo

En Reino Unido, una empresa de trenes se vio en la necesidad de ofrecer una disculpa a una persona no binaria, luego de que al dar el saludo de bienvenida sus conductores no utilizaran lenguaje inclusivo.

Todo sucedió el pasado 10 de mayo, cuando Laurence, una persona no binaria, se quejó de la forma en que la recibieron en uno de los trenes del London North Eastern Railway.

“'Buenas tardes damas y caballeros, niños y niñas ...' así que, como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí, así que no escucharé a @LNER “, escribió en su cuenta de Twitter.

No paso mucho tiempo para que la empresa de trenes se enterara del mensaje que había dejado Laurence y de inmediato le extendieron un mensaje de disculpas, en el cual indicaron que alentarían a su personal a hablar “sin género”.