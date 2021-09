¡CONFIRMADO! Jennifer Lawrence espera a su primer hijo con Cooke Maroney

Jennifer Lawrence se ha mantenido un tanto alejada de los reflectores desde su última producción en 2019, pero parece que el 2021 es su año, pues a solo unas horas de presentar el tráiler de su nuevo proyecto junto a Netflix, “Don't Look Up”, comenzó a circular la noticia de que la estrella se convertirá en madre.

Fue el propio representante de Lawrence quien ha confirmado a la revista People que la actriz y su marido, el director de la galería de arte Cooke Maroney, se encuentran esperando su primer hijo.

Jennifer había dejado en claro en distintas entrevistas que le encantaría formar una familia: "Definitivamente quiero ser madre" e "Imagino que tendré hijos, y entonces toda mi vida parecerá completa". Hasta el momento, los futuros papás no han querido hablar sobre el tema, como por ejemplo en qué fecha está previsto que nazca el bebé o si será un niño o una niña.

La noticia llega tan solo un año después de que la pareja se casara en Newport, Rhode Island, en una lujosa ceremonia que contó con invitados como Amy Schumer, Kris Jenner y Adele. Hace tan solo un par de meses la actriz despertó rumores sobre un posible embarazo al filtrarse unas fotografías dónde se le ve en Nueva York con una abultado abdomen.

📸 Algunas fotos mas de Jennifer Lawrence en el set de #RedWhiteandWater ayer en NOLA pic.twitter.com/lFMYyIJ1hw — Jennifer Lawrence ARG (@JLawrenceARG) June 7, 2021

Lawrence y Maroney fueron vinculados por primera vez al ser presentados por amigos comunes en junio de 2018, y fue solo un año después que la estrella y el comerciante de arte, se comprometieron, a lo la estrella de X-Men explicó que nunca tuvo dudas acerca de dar el ¡sí acepto! a Maroney.

"Bueno, él es simplemente la mejor persona que he conocido en toda mi vida. Fue una decisión muy, muy fácil". Añadió: "Es sólo que... este es el único, sé que suena muy estúpido pero él es sólo, es... ya sabes. Es la mejor persona que he conocido, así que me siento muy honrada de convertirme en Maroney".

