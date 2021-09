Miley Cyrus arrasa con potente cover de 'Maybe' de Janis Joplin

Miley Cyrus está de vuelta con sus poderosos covers, y esta vez ha dado su propio estilo al tema de Janis Joplin de 1969, "Maybe", esto durante el fin de semana en el festival de BottleRock.

Después de un año de descanso, el festival BottleRock regresó al Valle de Napa, en California, y Cyrus destacaba entre los talentos presentes, pero logró robarse el show al ofrecer una actuación espectacular, al dar un inimitable giro a éxito de Joplin y al grupo de chicas afroamericanas The Chantels.

TE RECOMENDAMOS: Miley Cyrus cambia la letra de las canciones de Britney Spears para mostrarle su apoyo

Antes de comenzar el cover, Miley pronunció un discurso centrado en abrazar y no tener miedo al cambio: "Esta canción, para mí, se relaciona con los cambios que he estado atravesando en mi vida, y las cosas que he perdido han regresado en lo que nunca supe que quería o necesitaba ganar".

El tema original de Janis Joplin pertenece a su disco de 1969, I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!. En la canción, Janis canta sobre la nostalgia del amor y la vida y los deseos de reencontrarse con aquello que se perdió, por ello Miley no dudo en dar un poderoso mensaje, poniendo de ejemplo su perdida durante los incendios del estado de California.

“Aunque a veces parece que tenemos que empezar desde cero, como con el incendio de la casa, y reconstruir completamente... Ese incendio fue hace casi tres años y ahora siento que estoy empezando a encontrar mi estabilidad. Y por eso quiero que todo el mundo tenga paciencia: nada que valga la pena sucede de la noche a la mañana, se necesita mucho esfuerzo y resiliencia", pronunció Miley muy emocionada.

TE PODRÍA INTERESAR: Miley Cyrus rinde emotivo tributo a "Hannah Montana" en su aniversario

Esta no es la primera vez que Miley Cyrus realiza un cover, pues recientemente versionó "Nothing Else Matters" de Metallica con Elton John, WATT, Yo-Yo Ma, el bajista de Metallica Robert Trujillo y el batería de Red Hot Chili Peppers Chad Smith.