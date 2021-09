Los cumpleaños son para la mayoría, un tiempo no solo para celebrar la vida, sino para estar con la gente que quieres y disfrutar con ellos. Desgraciadamente, hay gente que por más que lo desee, simplemente no tiene con quién festejar. Esto ocurrió con un joven albañil que se hizo viral en TikTok quien no pudo evitar llorar al ver que no tenía compañía para celebrar su cumpleaños.

"Qué triste es estar a solas" escribió el usuario de TikTok @draculin7 ( de nombre real Juan Manuel Ramón y conocido en redes sociales como Draculín), en un video donde se muestra sentado en su cama, con una rebanada de pastel en la mano, celebrando su cumpleaños sin compañía y triste por ello.