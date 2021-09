Johnny Depp se transforma una vez más en Jack Sparrow, y así confirma que es insustituible

Desde que Disney anunció que Johnny Depp ya no formaría parte de “Piratas del Caribe”, el look icónico con el sombrero, el cabello y su voz son algunas cosas difíciles de olvidar, provocando que echemos de menos al actor en su papel de pirata, pero un pequeño fan tuvo la suerte de conocer al mismísimo Jack Sparrow en persona.

Todo ocurrió cuando Johnny apareció en el Festival de Cine Americano de Deauville, en Francia como invitado de honor, en dónde además de promocionar su película City of Lies, no perdió el tiempo y decidió mezclarse con los fans en el evento.

Mientras se encontraba hablando con los fans, Johnny se topó con un niño que iba disfrazado de Jack Sparrow, por lo que de inmediato se detuvo para interactuar con el. En el vídeo compartido en Instagram por Estelle Jachimiak, madre del pequeño, muestra a Depp conociendo a su hijo pequeño, que va disfrazado del capitán.

Además se ve al actor sosteniendo un cartel con un dibujo del personaje junto con un mensaje que dice: "Johnny te quiero", mientras habla con pequeño fan, y con la voz de Jack Sparrow le pregunta: "¿Has visto alguna vez qué aspecto tienes? Porque sé que cuando me veo así, me veo diferente pero me veo igual. Tú tienes el mismo aspecto, aunque seas mucho mayor que yo".

Johnny Depp es muy popular por su interpretación del capitán pirata Jack Sparrow en la franquicia de películas de aventuras de Disney Piratas del Caribe, interpretándolo por última vez en la película de 2017 Piratas del Caribe: la venganza de Salazar.

El vídeo se ha ganado los corazones de los internautas en las redes sociales, quienes aplauden la gran cantidad de acciones que hace el actor por estar en constante contacto con sus fans. Y no es para menos, pues Johnny Depp ha realizado algunas de las mejores películas de Hollywood y se ha ganado una enorme base de fans.