Zendaya asegura que el verdadero feminismo debe incluir a las mujeres trans

Zendaya se ha convertido en una de las celebridades que más ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBT+ y la comunidad de color, y esta vez ha dado su opinión acerca del “feminismo” declarando que se debería incluir a todas las mujeres, sin excepciones.

En un claro apoyo a la comunidad transgénero, la actriz compartió su visión del mundo, y durante una entrevista para British Vogue, dejó claro que el verdadero feminismo es interseccional, por lo que definitivamente incluye también a las mujeres trans.

TE RECOMENDAMOS: “Sólo trabajaré con actrices negras”: Zendaya busca ser directora y trabajar con personas de color

Al ser cuestionado sobre el movimiento político de las mujeres, la estrella de Euphoria no dudo en responder de manera directa y segura:

"Eso significa mujeres negras, significa mujeres trans, significa todas las mujeres. "a las mujeres que se parecen a ti, a las mujeres que no se parecen a ti, [y] a las mujeres cuyas experiencias son diferentes a las tuyas", respondió la actriz.

Zendaya y los límites cuando era una estrella infantil

Además de dar su opinión acerca del feminismo, Zendaya también habló sobre su carrera, desde sus días en Disney hasta su premiado papel en Euphoria, y reveló que puso límites durante su etapa en la serie Shake It Up, pues o quería que su primer beso tuviera lugar en el plató.

"Recuerdo estar en Shake It Up y estar como: 'No voy a hacer esto. Voy a darle un beso en la mejilla porque todavía no me han besado, así que no quiero que el beso salga en cámara'", dijo Zendaya.

TE PODRÍA INTERESAR: Tom Holland confirma noviazgo con Zendaya con romántica foto

Cabe recordar que Zendaya se ganó el corazón de los fans del colectivo LGBT+ cuando corrigió una pregunta de género sobre qué cualidad le "gusta más en un hombre", a lo que ella respondió: "Lo que más me gusta en una persona, ¿qué te parece?".