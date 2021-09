Muchos han esperada la incorporación de los “X-Men” a la franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel, y ahora que Disney adquirió Fox, estamos ansiosos de que el equipo de superhéroes llegue finalmente, pero es muy probable que los mutantes ya no sean los X-Men.

Los personajes de los cómics más populares del mundo se han visto envueltos en especulaciones sobre los posibles cambios y adaptaciones que sufrirían, y fue la nueva ejecutiva encargada de los procesos creativos de los X-Men, Victoria Alonso quien ha insinuado que el nombre de los mutantes podría cambiar, tras considerase poco inclusivo.

X- Men / Marvel

Fue durante una entrevista para Nuke the Fridge que Victoria confesó que en está época donde la industria se basa en la inclusión: "No sé hacia dónde va el futuro. Es curioso que la gente lo llame X-Men, hay muchas superheroínas en ese grupo de X-Men, así que creo que está desfasado".

Alonso tomó de ejemplo la película X-Men: Dark Phoenix en dónde Mística señala a Charles que: "Por cierto, las mujeres siempre salvan a los hombres por aquí. Deberías pensar en cambiar el nombre a X-Women".

Aún no sabemos si estas declaraciones caerán en gracia o no a Disney, y si esto influirá negativamente en la reintroducción de los mutantes en las películas Marvel, aunque muchos aseguran que no afectaría tanto, puesto que las películas del Universo X de Fox no utilizaban la frase "X-Men" muy a menudo.

Otros más consideran que cambiar el nombre al equipo de superhéroes sería bastante contradictoria y afectaría los ingresos en cuanto a posicionamiento y venta de mercancías, pues la marca X-Men es conocida en todo el mundo y tiene mucho peso.