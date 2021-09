Coldplay y BTS unen talento e idiomas en "My Universe"

El k-pop y el pop-rock se unen para una colaboración inesperada pero sorprendente. Coldplay y BTS lanzaron "My Universe", que se estrenó este 24 de septiembre.

Fue a través de sus redes sociales que Coldplay anunció su segundo sencillo "My Universe", de su nuevo álbum que se llamará "Music Of The Spheres" y que se estrenará el próximo 15 de octubre.

"My Universe" consiguió ser la número 1 en tendencias de Youtube en tan solo un día. Así mismo, alcanzó más de quince millones de reproducciones en esa plataforma.

Coldplay agradeció a sus fans y a los de BTS por el apoyo que ha recibido la canción: "Gracias coldplayers, army y todos por darnos esta sorprendente sensación de amor y unidad".