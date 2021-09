Ser vegetariano no es cosa fácil, sobre todo si no eres tú quien decide dejar de comer carne. Tal es el caso de un perro vegetariano en TikTok que no pudo contenerse a comer carne, cuando le pusieron un plato en frente.

Arie Moli, una joven usuaria de TikTok, que suele compartir videos de comedia, compartió una publicación donde quiso demostrar que su perrita era "vegetariana por elección".

La tiktoker comenzó el video poniendo dos platos sobre una mesa. Uno lleno de lechuga y otro con comida para perro enlatada. Arie quería demostrar que su perro prefería los vegetales.