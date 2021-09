Número de teléfono de “El juego del calamar si existe y esto pasa si llamas

Una de las series que ha estado en boca de todos en los últimos días es ‘El juego del calamar’, la cual fue estrenada por Netflix el pasado 17 de septiembre, convirtiéndose así en una de las más vistas de la plataforma.

Esta serie no solo ha llamado la atención por su contenido, sino porque es de origen surcoreano y fue dirigida por Hwang Dong-hyuk, quien en algunas entrevistas afirmó que ‘El juego del calamar’ es una “alegoría de la sociedad moderna”.

Se dice que el creador de este trabajo, se basó en los juegos infantiles coreanos que eran populares en los años 70, y que además se inspiró en cómics japoneses de ‘Battle Royale’.

Como recordarás, si es que ya viste la serie, al inicio un hombre llamado Gi-hun decide llamar al número que se encuentra al respaldo de una tarjeta que le dieron en el metro. Quien se la dio le aseguró que ganaría mucho dinero solo jugando juegos infantiles.

Al pensar en sus múltiples problemas económicos no dudó ni un momento en que esa oportunidad sería de gran ayuda para librar la situación a la que se enfrentaba.

Así que hizo la llamada, entregó algunos datos, lo recogieron en una camioneta y en un abrir y cerrar de ojos terminó en una habitación con más de 400 personas, las cuales tenían el mismo interés que él: jugar para ganar algo de dinero.

Pero de infantil no tenía nada este juego, ya que era una cuestión de vida o muerte.

Obviamente no te contaremos más, ya que puede que no la hayas visto, sin embargo lo que si te diremos es que muchos de los usuarios de las redes sociales no se quisieron quedar con las ganas de llamar al número que aparece detrás de la tarjeta (acompañado del prefijo 010 de Seúl), el mismo numero al que llamaron Gi-hun y los demás participantes del juego.

Cabe señalar que lo que te contaremos a continuación seguro te sorprenderá, ya que el número de teléfono si existe, motivo por el cual contestan cuando la gente llama.

Contrario a lo que pudiera pensar, detrás de la línea no contesta un misterioso hombre que los invita a un juego suicida, sino una persona común y corriente, que por cierto ha reconocido que se siente cansada de recibir tantas llamadas en los últimos días.

De hecho, la dueña de la línea tiene el apellido de Kim ha declarado que ha recibido más de 4 mil llamadas de personas que han visto la serie, situación que ha impedido que desarrolle sus actividades del día de forma normal.

“Después de que se hizo popular ‘Squid Game’, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendida”, dijo la mujer a medios locales.