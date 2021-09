El Pico de Orizaba ya no le pertenece a Veracruz, sólo a Puebla y te contamos la razón

En Veracruz ya nada será lo mismo, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diera a conocer que El Pico de Orizaba, uno de los volcanes más grandes del país, ya no estará en ese estado, sino en Puebla.

De hecho, fue este 24 de septiembre, cuando la institución dio a conocer que esta maravilla de la naturaleza ahora formará parte del municipio Chalchicomula de Sema, el cual ya es parte de tierras poblanas.

Yo: Ya no voy a discutir por pendejadas… ✨🍃 *INEGI cambia la ubicación del Pico de Orizaba* 🏔 Yo: pic.twitter.com/cS9KJMM7EV

A muchos ha sorprendido la noticia de que El Pico de Orizaba ya no será parte del estado veracruzano, y tan oficial es, que ya se publicó en el nuevo "Registro de Nombres Geográficos Continentales, Insulares y de las Formas del Relieve Sumbarino", el cual es un documento con los nombres geográficos de volcanes, cerros, montañas y colinas.

Como muchos saben, anteriormente esta montaña gigante pertenecía por completo al municipio de Citlaltépetl, en Veracruz. Y según la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas este volcán aún se encuentra entre ese municipio, Calcahualco y La Perla, pero del lado de Puebla el volcán está entre Tlachichuca, Atzitzintla y precisamente Chalchicomula de Sesma.

Los cambios son definitivos. / INEGI

Es justo por lo anterior que el INEGI ha declarado que el volcán debe considerarse parte de Puebla, ya que la mayor parte de este gigante se encuentra ahí.

Para confirmar lo dicho por el INEGI, Igor Roji López alcalde de Orizaba dijo al medio local Xeu Noticias que la recolocación del volcán no afectará al turismo dado que el ascenso y descenso funcionan del lado de Veracruz. "No le van a decir Pico de Puebla, no creo que afecte mucho".

“Territorialmente la mitad del Pico está en el estado de Veracruz y la mitad está en el estado de Puebla, que hoy estén determinando queda todo en el lado de Puebla, yo te digo, pues sigue siendo igual no, no le van a llamar el Pico de Puebla hoy”.

¿Tú qué opinas de este cambio de nombre?