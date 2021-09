Emotiva despedida de abuelitos antes de fallecer conmueve las redes sociales

La emotiva despedida quedo grabada en un video que fue compartido en la plataforma de TikTok, el cual muestra su romántica última reunión de este matrimonio, acompañado de sus hijos y algunos familiares, escena que causó revuelo en redes.

En el clip, que fue dividido en dos partes se muestra a la abuelito, identificada como Laura, acostada en una cama de hospital con oxígeno y conectada a diversos aparatos médicos, mientras que a su lado se encuentra su esposo, quien comienza a recordarle todos los momentos que vivieron juntos durante esos 65 años de casados.

Pese a estar conectada, se puede escuchar a Laura decir a su esposo “Te Amo” en repetidas ocasiones, mismas palabras con las que le responde su pareja.

"Eres el amor de vida", menciona la mujer, a lo que su marido le acaricia el rostro y le dice sin titubeos: "Claro que los soy, siempre fui el amor de tu vida. Así es, fui tu mejor amor, independientemente de lo que haya pasado".

Y para hacer más conmovedora la escena, de fondo se escucha la canción que ellos aseguran relata su historia de amor, y mirándose fijamente a los ojos se escucha como entonan juntos la melodía. “Quiero que sepas que aunque no te lo he dicho entonces... un millón de veces y más, nunca sabrás, te amo. Nunca sabrás lo mucho que me importas e incluso si lo intentara no podría esconder todo el amor que siento por ti", se escucha entonar a los abuelitos.

Al final, se escucha como Laura de dice a su esposo que se porte bien y recalca que siempre lo ha amado. Las redes asociales han quedado conmovida con dicha escena que protagoniza un momento que todos quisieran tener al momento de llegar a su final.