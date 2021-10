Danna Paola aclara rumores sobre la supuesta violencia que sufre por parte de su “pareja”

Desde hace unos meses, Danna Paola se ha mantenido en la mira de los medios de comunicación y de sus seguidores, luego de que en múltiples ocasiones se compartiera la noticia de que había sido maltratada por su expareja Eleazar Gomez.

Y aunque el hecho se quedó solo en un rumor, lo cierto es que hay famosos que trabajaron con la cantante que aseguran que durante el tiempo que estuvo con el Eleazar presenciaron peleas y actitudes violentas.

Pero hasta el momento, nada de lo anterior se ha confirmado pues ni Danna Paola ni Eleazar han dado comentarios al respecto.

No obstante con lo anterior, recientemente circuló la noticia de que nuevamente Danna estaba sufriendo maltrato por parte de quien fuera su actual pareja, Alex Hoyer.

Y ante el fuerte rumor, la intérprete de “Mala fama” decidió no quedarse callada y utilizar su cuenta de Twitter para alzar la voz en contra de lo que estaban diciendo sobre ella.

Ante ello y sin especificar si Hoyer es su pareja, con quien se le ha visto saliendo en los últimos meses, Danna Paola desmintió los rumores tachando de "amarillista" a la revista y aclaró que no dejaría que alguna persona ejerza violencia sobre ella.

"Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… Yo no me dejo maltratar ni por un novio ni por nadie".

En un segundo mensaje quiso poner un alto a las difamaciones contra la figura de la mujer. "Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio", se lee en la red social.

La forma de reaccionar de la cantante de inmediato se hizo tendencia, y muchos usuarios de la red aplaudieron su valentía al expresar lo que pensaba sobre la violencia y maltrato a la mujer.

"Hay muchas mujeres muy inteligentes y muy fuertes que sufren violencia de género", "Danna, las mujeres maltratadas tienen tan baja autoestima que no se dan cuenta de su realidad", "Danna, no está bien que te excuses en un 'subestimar mi inteligencia' hay muchas mujeres que viven situaciones de maltrato y no es porque 'no sean inteligentes'", se lee bajo los mensajes de la intérprete de 'Kaprichosa'.

