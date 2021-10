Abuelita revive su niñez con canción infantil y su inesperada reacción se hace viral

En el vídeo, compartido por el usuario que tiene la profesión de gericultista, se puede observar como la abuelita, al ritmo de “La rata vieja” se llena de emoción y risa al recordar cuando era niña.

“Una rata vieja que era planchadora, por planchar su falda se quemó la cola. Se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito”, se escucha decir al hombre mientras ella reía.

El hombre compartió que como parte de las dinámicas del día a día, visitó a la mujer en su habitación para charlar, sin embargo cuando decidió interpretar una estrofa de la canción antes mencionada, quedó sorprendido por la reacción de su paciente, pues escucha atentamente la historia de la rata que era planchadora cuando de repente soltó una carcajada.

Al final del clip, se ve como la abuelita no puede contener la risa de la desgracia que del pobre animal, con una sonrisa que es sumamente contagiosa y conquistó a miles de usuarios en las redes sociales.

TE PODRÍA INTERESAR: abuelita a respuesta de “bocina inteligente” tras pedirle que rece

La grabación se ha vuelto viral, ha acumulado más de un millón de visualizaciones, más de 126 mil likes y miles de cometarios: “Mi hermosa cabecita de algodón”; “Hasta a mí me dio risa algo que he escuchado toda mi vida, pero hoy me hizo feliz; “Como amar a alguien en menos de 5 segundos”, entre otros.