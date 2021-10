¿Competirá con Yanet García? Lin May abrirá su cuenta de OnlyFans

No ha pasado mucho tiempo y Lin May otra vez dio de que hablar, esta vez al asegurar que abriría una cuenta de OnlyFans para competir y generar ingresos al igual que Yanet García, Dorismar, Aura Cristina Geithner, Lis Vega, Bella de la Vega y otras famosas.

La noticia por supuesto dio de que hablar en las redes sociales, pues de inmediato los internautas comenzaron a preguntarse que tipo de contenido iba a compartir.

La vedette no dudo en responderles y aseguró durante una entrevista que le hicieron a su llegada al aeropuerto de la CDMX, que su cuenta no se enfocaría en pornografía, pero si en pequeños desnudos al mostrar parte de sus atributos.

Como sabrás, las cuentas de OnlyFans se caracterizan por tener contenido exclusivo de artistas, cantantes, conductores y demás, y este puede ser de todo tipo, desde rutinas de ejercicio, recetas de cocina, hasta material explícito para adultos, el cual se ha convertido en el contenido más solicitado por los usuarios de dicha red.

Cabe señalar que para tener acceso al material que comparten los famosos, es necesario que las personas interesadas paguen una suscripción, y justo es por esta razón que esta plataforma se ha convertido en una de las más populares en los últimos años.

"Sí, ya la voy a poner, porque están ganando dinero y yo no", expresó Lin May. "Sí, claro, no pornografía. Desnuditos, cositas así, enseñando el chango pero poquito y las nalgas, sí, las voy a enseñar", detalló.

¿Embarazo falso?

Hace tan solo unos días, la vedette se convirtió una vez más en el centro de atención, luego de asegurar que había perdido a los gemelos que estaba esperando debido a al susto que se llevo a bordo de un avión.

Y es que por las declaraciones que dio, todo sucedió luego de que viajara de Mexicali a la Ciudad de México, justo cuando el piloto del avión les informó a los pasajeros que tenían un problema en el motor.

Dicho anuncio, al parecer fue lo que le provocó la perdida de sus bebés, sin embargo, la vedette no ha dado más detalles al respecto.

¿Tú qué opinas?