Veronica Toussaint anuncia que tiene cáncer de mama

Verónica Toussaint se sincera con sus fans, para dar un fuerte mensaje sobre concientización. Recientemente la conductora de televisión y actriz, reveló padecer cáncer de mama.

Fue en su programa de televisión "Qué chulada", aprovechando por el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, que Verónica Toussaint aprovechó para contar su experiencia de estas últimas semanas con el diagnóstico de cáncer de mama que recibió y en el que ya está en tratamiento.

TE RECOMENDAMOS: Denuncia a su a ginecólogo por diagnosticar su homosexualidad como enfermedad

Verónica Toussaint revela tener cáncer de mama /

"Nadie te prepara cuando te dicen 'tienes cáncer'. Esta vez, me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo ustedes en este foro. Es un proceso muy intenso para mí y para todos los que nos rodean y me quieren cerquita. Pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que ya me estoy haciendo para que este período pase pronto y de la mejor manera", confesó con seriedad e invitó al público a hacerse revisiones constantes para prevenir la enfermedad.

"Vayan al doctor. Esto no es solo una campaña de salud, es una realidad y es mucho más común de lo que imaginamos. El porcentaje de personas que se hacen mastografías, lamentablemente es bajito", continuó.

QUIZÁ TE INTERESE: Estudio presenta los estados más felices de México y con mejor calidad de vida

Toussaint aseguró que algunos de sus compañeros de trabajo aún no lo sabían. "Es muy difícil dar esta noticia aquí en vivo pero para mí es muy importante para que sepan que lo que estoy pasando lo quiero compartir para que no les pase ustedes y que esto tiene solución si lo detectamos".