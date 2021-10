Conoce la serie postapocalíptica en donde no existen los hombres, hay poder femenino y no binario

¿Te imaginas un mundo en donde solo existieran las mujeres? ¿En dónde no existiera más que un solo hombre? Como sabemos que esto no puede ser posible o visto en la realidad en la estamos, te queremos compartir el día de hoy el nombre de una serie que plantea precisamente, un mundo sin hombres.

Se trata de la nueva la nueva serie llamada Y:The Last Man, la cual fue estrenada hace algunos días por Star+, la trama sin duda ha dado de que hablar pues muchos usuarios ya comienzan a hacer comentarios de que se posicionará como una de las mejores.

Y:The Last Man está basada en la novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra, en donde el mundo atraviesa una catástrofe postapocalíptica en el que un cataclismo hace morir a todos los mamíferos que poseen un cromosoma Y, menos a Yorick Brown (Ben Schnetzer, “Goat”) un hombre cisgénero y su mono mascota.

La serie tiene 10 episodios de una hora cada uno, y ahí los sobrevivientes de ese nuevo mundo tienen que luchar por restablecer lo perdido y al mismo tiempo construir el futuro.

La serie ha recorrido un gran camino y grandes dificultades, pues en 2007, New Cinema adquirió los derechos para realizar una película, pero lamentablemente nunca se desarrolló. Y para 2015, la historia fue retomada por FX para una serie, sin embargo, debido a diferencias separaron al equipo y fue en ese entonces cuando la escritora y fan de la historia; Eliza Clark, tomó el proyecto.

“Tenía un punto de vista muy específico sobre cómo quería ver la serie”, explicó Clark en un encuentro con BioBioChile y otros tres medios mundiales.

Mujeres al mando

No solo la historia está protagonizada por mujeres y gira todo entorno a ellas, también la producción asignó un número significativo de empleadas y jefas de departamento, incluyendo: diseñadora de producción, diseñadora de vestuario, directora de casting editoras, etc. La serie está protagonizada por: Diane Lane, Ashley Romans, Ben Schnetzer, Amber Tamblyn, etc.

Además de que toda la serie está dirigida y conformada en todos los aspectos por mujeres, esta producción toca temas como: identidad, desigualdad de género, sexismo y por supuesto la misoginia, aspectos que sin duda una mujer puede abordar desde la problemática.

“La realidad es que nuestro mundo tiene diversidad de género y no es igual a los cromosomas. Quería reflejar esa diversidad, escapar de esta forma binaria de pensar y agregar una verdadera riqueza y belleza a la experiencia humana”, mencionó Clark.