Revelan primeras imágenes de Timothée Chalamet como el nuevo Willy Wonka

Cuando se confirmó que Timothée Chalamet sería el actor que diera vida a la nueva versión cinematográfica de Willy Wonka, las expectativas sobre como se vería comenzaron a crecer, y el propio actor es quien ha compartido las primeras imágenes.

Y aunque llenar los zapatos que dejó Johnny Depp en el personaje no es fácil, un primer vistazo al actor caracterizado como el famoso dueño de la fábrica de chocolate ha sorprendido a todos sus seguidores.

El actor, nominado al Oscar, compartió a través de sus redes sociales una foto de sí mismo disfrazado de la versión más joven de la querida creación de con el característico sombrero de copa marrón chocolate del personaje, un abrigo de terciopelo burdeos y una bufanda multicolor.

Mientras que en la segunda imagen, se centra en su mano tomando el pomo de latón del bastón de Wonka, de dónde se ve como sale una caja de regalo.

Imagen / Finnbarr Webster / Getty Images

"El suspense es terrible, espero que dure... WONKA", tituló las dos imágenes, citando la famosa frase de Gene Wilder en su interpretación de Willy Wonka en la película musical de 1971.

Aun no se han dado más detalles sobre el argumento de la película, pero según algunos medios, la precuela de Warner Bros. se ambientará años antes de los acontecimientos de la novela de Dahl de 1964 "Charlie y la fábrica de chocolate" y se centrará en los primeros años de vida de Willy Wonka.

La nueva versión de “Wonka", que estará dirigida por el director de "Paddington", Paul King. Mientras que Timothée compartirá pantalla con Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman y Jim Carter.

Con esto, Timothée Chalamet sigue los pasos de Johnny Depp quien fue el último Willy Wonka del cine en una película de hace varios años. A Chalamet se le conoce también por su interpretación en "Call Me by Your Name", "Mujercitas", "Beautiful Boy", "Intersteller" y "Dune".