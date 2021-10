Padres de familia exigen despedir a directora de secundaria por ser fan de Iron Maiden

Cada día somos testigos de historias en internet que nos dejan un poco confundidos por ciertas razones y esta vez la decisión de unos padres de familia podría afectar a una directora; ¿la razón?. Publicar una fotografía de su banda favorita.

La protagonista de la historia es Sharon Burns, directora de la secundaria Eden High School en Canadá, y una ferviente fan de Iron Maiden, quien compartió unas fotografías en sus redes sociales homenajeando al grupo, algo que nunca imaginó que le causaría tantos problemas.

Al darse cuenta de esto, los "padres preocupados" aseguraron que la afiliación de la publicación a Iron Maiden demostraba una incitación a las "prácticas satánicas", por lo que decidieron lanzar una petición para que se destituya a su directora.

La petición titulada “Eden High School principal, Sharon Burns, needs to be transferred immediately” en Charge.org asegura que el número que aparece en una las imágenes representa al diablo; sin embargo, ellos no tuvieron en cuenta que también hace referencia a una de las canciones más famosas de la banda: “The number of the beast”.

Captura de pantalla Charge.org “Los padres estamos profundamente preocupados porque la directora asignada a la escuela mostró su lealtad a las prácticas satánicas en sus plataformas de redes sociales, donde todos los estudiantes pueden verlas. Exigimos su traslado a otra escuela”, afirmaba la petición que llegó a conseguir 553 firmas antes de ser retirada. Sin embargo, los padres nunca imaginaron que los alumnos defenderían a su directora, creando otra petición a favor de mantener a Sharon Burns en su puesto. Esta iniciativa se llama “We need Mrs. Burns” y hasta el momento ha logrado recaudar 20.000 firmas. Captura de pantalla Charge.org TE PODRÍA INTERESAR: ¡Qué original!: Maestra usa memes para calificar a sus alumnos y se vuelve viral “Eden High School es una escuela pública. No es una escuela cristiana. Si de alguna manera no les agrada la directora de la escuela de su hijo, envíelo a otra. Ella ha hecho de Eden un espacio seguro para tanta gente. (Ella) no transmite más que amor y bondad, y es probablemente una de las mejores y más entusiastas directoras que ha tenido la escuela”, afirmaron los menores.