Eugenio Derbez confiesa que enfrentó demanda por interpretar “Mesa que más aplauda” en Shrek 2

Eugenio Derbez ha prestado su voz para incontables personajes que nos han tocado el corazón, y sin duda el más entrañable es “Burro” en Shrek colocando algunas referencias mexicanas en su interpretación, sin embargo nunca imaginó que una canción lo llevaría a enfrentar un demanda.

Resulta que el comediante decidió incorporar un extracto de la canción “Mesa que más aplauda”, que en 2004 estaba de moda, pero parece que a la agrupación Clímax, creadora de la enigmática canción no le agradó del todo y decidió demandarlo por derechos de autor.

La entrevista se viralizó en las redes sociales cuando el usuario de TikTok, @soymenace_ compartió la antigua charla en dónde Eugenio comparte todos los detalles de lo ocurrido:

"Para esto, estaba de moda la de la ‘Mesa’ y digo: ‘Vamos a meterla’. El caso es que todo mundo se c** de la risa, pero: ‘Los derechos’. Y yo digo: ‘No, es un grupo de aquí de Veracruz, tocan en un table, imagina que su ‘rola’ esté en una película internacional mundial’”, reveló Derbez en la charla.

El actor pensó que al usar el pequeño extracto, los músicos "le hablarían y le besarían los pies", por lo que no tuvo inconveniente con firmar un documento a DreamWorks en dónde él era el responsable. Sin embargo, con el estreno llegó la demanda.

Derbez confesó que tuvo que acudir a una reunión con los integrantes de la banda, quienes le dijeron, “Vamos a demandar a la compañía no sé por cuántos millones de dólares”; a lo que el respondió: “Hay un problema, ustedes están viendo DreamWorks, pero aquí tengo un papelito donde yo me hago responsable y al que vas a tener que demandar es a mí, y yo no tengo el capital de esa gente”, prosiguió.

Al final, después de un estira y afloja por parte de la agrupación, la solución llego cuando el actor grabó un disco con la misma canción pero interpretada por todos sus personajes: “Tuve que grabarles un disco; un cd que anda perdido por ahí en el que viene la versión de “Mesa que más aplauda” con el Lonje Moco, con Aarón Abasolo... es la misma canción pero con todos mis personajes cantando. No sé cómo la comercializaron, pero de ahí sacaron una lanita”, concluyó Derbez.