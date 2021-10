Joven entra a casa pensando que es un cibercafé, le ofrecen pozole y refresco

Confundió una casa con un cibercafé, ahora su historia es la sensación viral de TikTok. Porque, claro, ¿qué extraños te ofrecen un vaso de refresco y un plato de pozole, cuando entras a su casa sin aviso?

En TikTok, la historia de una joven que confundió una casa particular con un cibercafé, ya es de lo más sonado. Y es que en su desesperación de imprimir unos papeles para una beca, entró a casa ajena.

Entra a una casa pensando que era un ciber, le ofrecen hasta pozole /

La usuaria Fathyma Lex hizo un storytime de la vez que entró a casa de unos extraños, creyendo que era un cibercafé y salió con el ofrecimiento de un vaso de refresco y un plato de pozole.

"Bueno, porque ustedes lo pidieron, aquí mi storytime de la vez que me metí a una casa y utilicé su computadora pensando que era un ciber".

Fathyma tenía la urgencia de llenar e imprimir unos papeles para una beca pero la suerte no la acompañaba. Ningún cibercafé cerca de su casa estaba abierto o no tenían impresiones.

"Como yo no tenía impresora fui a un cibercafé. Caminé al centro porque vivo a las orillas. Cuál suerte tuve que ninguno estaba abierto y los que estaban abiertos no tenían impresiones. ¿Cómo no vas a tener impresiones?", se preguntó.

Fathyma siguió caminando hasta encontrar un ciber abierto. "Encontré uno pero la verdad sí se me hizo muy peculiar porque solo tenía dos computadoras". Sin embargo, decidió no juzgar y entrar a imprimir sus documentos.

"Encontré un señor que estaba sentado en la mesa. 'Buenas tardes', 'Buenas tardes', me dijo. Me pasé y me senté en la compu y le pedí un mouse", dijo Fathyma, quien también notó la amabilidad del señor que hasta le conectó el mouse a la computadora.

Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse raras. Unos niños llegaron aparentemente de la escuela y se sentaron en la mesa. También sacaron platos, vasos, todo listo para comer.

A Fathyma se le acercó un niño a ofrecerle un vaso de refresco y lo recibió. Pero lo que ya le sorprendió fue cuando el mismo niño le ofreció un vaso de refresco. "Ahorita vamos a comer, que si no quieres venir a comer con nosotroso", insistieron.

"Después de un rato logré imprimir mi documento y le agradecí al señor y le pregunté cuánto sería", el señor se negó a cobrarle y tras la insistencia de Fathyma, él le confesó que ahí no era un cibercafé.

"Qué crees, que aquí no es ciber, aquí es nuestra casa", le dijo y Fathyma se apenó y le preguntó que por qué no le dijo antes. "La verdad yo te vi muy concentrada y no quise interrumpir", dijo el amable señor.

Al final Fathyma decidió dejarle 20 pesos y le agradeció. Ya con la beca, se pudo hacer de una impresora y no le volvió a pasar.

El video ya tiene más de un millón de reproducciones, más de 315 mil likes y mucha gente se pregunta ¿cómo alguien puede ser tan despistado?