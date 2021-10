Karla Díaz culpa a Belinda de arruinar su carrera como solista

Karla Díaz, integrante de JNS, tuvo que dejar su sueño de ser cantante por Belinda. Al menos así lo aseguró en una reciente entrevista donde la culpó de no poder realizar su carrera como solista.

Karla Díaz asegura que Belinda arruinó su carrera como solista /

Dejar un grupo musical tan famoso como el de Jeans, no fue fácil para Karla Díaz. Intentar hacer una carrera como solista era su única opción pero aunque ya tenía el éxito del grupo juvenil, fue más difícil de lo que creyó.

Así lo reveló en el podcast de "La Cotorrisa" donde platicó un poco de su peor experiencia en el trabajo. El de ella, fue el probar suerte como solista luego de que se desintegrara el grupo.

"Acaba el grupo, estoy valiendo literal porque uno sale de un grupo donde piensas que ya tienes fama y toda la cosa. Empecé a tocar puertas para ver si me lanzaba de solista y ya sabes, todo el mundo me bateaba", comenzó diciendo, asegurando que aunque ya era famosa, no conseguía trabajo y de hecho eso hacía que las disqueras se interesaran menos en ella.

Después de varios intentos, consiguió que se interesaran en ella. Sin embargo, todo se fue a la basura cuando llegó Belinda. "Empecé a hacer algunas canciones como solista y corte a: firman a Belinda a la semana. Gracias por participar, tenemos a Belinda. Obviamente Belinda tenía una carrera de toda la vida".

Karla Díaz aseguró que aunque era una buena oportunidad, ser actriz no era algo que le encantaba así que no buscó proyectos de ese tipo. Así fue como se interesó en la conducción. Afortunadamente, su carrera como conductora dio frutos e incluso pudo sacar su propio podcast, uno de los más populares de México.

Puedes ver el fragmento del video a partir del minuto 19:55.