La reina Isabel II rechaza premio reservado a las personas ancianas

No todos tienen en valor de rechazar un premio, pues como sabes recibirlo tiene mucho que ver con el esfuerzo que hace una persona para destacar en alguna actividad o labor altruista, y pareciera difícil de creer, pero lo cierto es que personajes como la reina Isabel II se ha dado el gusto de rechazar un galardón reservado a las personas ancianas.

Todo comenzó cuando la revista The Oldie, que pretende ser una alternativa "desenfadada" a una prensa "obsesionada con la juventud y la celebridad", anunció que había propuesto al Palacio de Buckingham otorgar su "Oldie of the Year" ("viejita del año") a la soberana, que lleva casi 70 años en el trono.

Sin embargo, contrario a lo que esperaban, resulta que la reina de Inglaterra rechazó sutilmente dicho reconocimiento, al asegurar a través de su secretario que “uno es tan viejo como se siente”.

De hecho, fue el martes que se publicó la carta de rechazó, la cual fue enviada el 21 de agosto desde el castillo de Balmoral, en Escocia, donde la Reina pasa los veranos, y firmada por su secretario privado adjunto Tom Laing-Baker.

"Su majestad cree que eres tan viejo como te sientes y, por lo tanto, no cree que cumplir los criterios para aceptar" el galardón, explicó.

Después de pasar los sucesivos confinamientos en el castillo de Windsor, unos 40 km al oeste de Londres, y pese a las especulaciones de que podría vérsele menos en público tras la muerte de su marido Felipe el pasado mes de abril, Isabel II ha acudido a varios compromisos.

