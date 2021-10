"Hagamos algo nuevo": Kristen Stewart confiesa que le gustaría ser la Joker de Robert Pattinson

Kristen Stewart se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera, triunfando con el papel de Diana en el film de Spencer, pero ahora parece que a sus seguidores les gustaría verla en un papel completamente diferente y mucho más apegado al mundo de los superhéroes: el Joker.

Y aunque no es precisamente un héroe, si no un villano, y con los fuertes rumores sobre una posible mujer interpretando a dicho personaje, algunos fans iniciaron un movimiento en línea para conseguir que la actriz se convierta en el Joker frente al Bruce Wayne de Robert Pattinson en la próxima película de Batman.

TE RECOMENDAMOS: Joker será mujer en la película de Batman con Robert Pattinson

Captura / YouTube

Fue durante su participación en el podcast Awards Circuit de Variety que Stewart fue cuestionada sobre si alguna vez interpretaría al Joker después de que los fans lanzaran una campaña en Internet, a lo que ella respondió que le "encanta la energía que hay detrás de esa" idea, pero señala que el papel se ha interpretado a menudo, y se ha interpretado bien.

"No es un 'no', pero no es lo que más me entusiasma. Hagamos algo nuevo. Me encanta la energía detrás de eso. Está muy bien hecha. Siento que, tal vez, no nos dejemos llevar, pero me encantaría. Vamos a pensar algo nuevo. Pero estoy totalmente dispuesta a interpretar a una persona rara y que da miedo", confesó la actriz.

Mientras tanto, próximo proyecto de Stewart es Spencer, de Pablo Larraín, en la que interpreta a la difunta princesa Diana, papel por el cual ha sido ovacionada en el Festival de Venecia, y que la ha colocado como una de las favoritas en la carrera rumbo a los Premios Oscar.

También ha conseguido llevarse el premio César, el equivalente francés de los Oscar, por su interpretación en Clouds of Sils Maria en 2015, convirtiéndose en la primera actriz estadounidense en conseguirlo.

Kristen Stewart received a standing ovation for her performance as Princess Diana in ‘Spencer’ pic.twitter.com/31KDMDNtz3 — Film Updates (@FilmUpdates) September 3, 2021

TE PODRÍA INTERESAR:La multifacética kristen Stewart ahora como Lady Di

Volviendo al personaje de Joker, ha sido interpretado por una larga lista de actores como: Jared Leto, Jack Nicholson, Mark Hamill, Heath Ledger y Joaquin Phoenix, estos dos últimos llevándose el Oscar por sus interpretaciones del villano, por lo que está podría ser una gran oportunidad para Kristen Stewart de hacer suyo el papel.