Río Roma lanza "Por ella tomo" junto a Gerardo Ortíz

Río Roma siguen sorprendiéndonos con las canciones más románticas. En esta ocasión, con un proyecto llamado "6 canciones y 1 tequila" que combina sus características letras de amor y desamor, junto al regional mexicano, género que los vio nacer como agrupación.

De este, sale "Por Ella Tomo", su nuevo sencillo junto a Gerardo Ortiz. Una canción que habla sobre las rupturas sentimentales donde uno, por más que lo intenta, no puede olvidar a esa persona que alguna vez fue muy importante en su vida.

Río Roma y Gerardo Ortiz lanzan "Por ella tomo" /

"Desde que hicimos la lista soñada para 6 Canciones y 1 Tequila, el nombre de Gerardo Ortiz fue uno de los que más nos entusiasmó", dijo en un comunicado José Luis Roma quien también confesó que se conocieron en un evento en el Auditorio Nacional y aunque no se habían tratado mucho, la idea de trabajar con él, era uno de sus más grandes anhelos.

"Es una gran felicidad que haya aceptado la invitación para esta que creo es la rola más 'pisteable' que hemos hecho", agregó.

Por su parte, Gerardo Ortíz reveló que se sorprendió muchísimo cuando lo invitaron a participar en un proyecto que sonaba a un reto tanto para su carrera como para las colaboraciones a las que está acostumbrado.

"Yo los conocía en un mundo más poperón y le metieron toda la galleta del mundo. Me gusta mucho escuchar voces como las de Rio Roma en banda. No me esperaba que me gustara tanto y creo que es gracias a los arreglos que hicieron y a la historia de la propia canción".

"Por Ella Tomo" está basada en una historia real. José Luis Roma la compuso junto a Geovani Cabrera. Es el tercer sencillo del grupo de canciones que lanzarán en este género. Actualmente ya se estrenaron "Tú Eres Mi Amor" junto a Calibre 50 y "Fue un Placer Amarte" junto a Virlán García.