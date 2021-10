Galilea Montijo en el ojo del huracán por su relación con Inés Gómez Mont. Luego de su ausencia en el programa Hoy y la renuncia de su esposo a un cargo público, medios e internautas especularon que planean huir del país. SIn embargo, ella misma aclaró la situación.

Galilea Montijo asistió al lanzamiento de la nueva máscara de pestañas de su amigo el estilista Alfonso Waithsman. Al terminar el evento, fue interceptada por los reporteros que le hicieron muchas preguntas sobre la situación de su amiga y "comadre", Inés Gómez Mont.

Galilea Montijo fue interceptada por reporteros en el lanzamiento de una máscara de pestañas

"Es un tema difícil, cualquier cosa que yo pueda decir se pueden complicar más las cosas. Yo por respeto y porque no sé del tema no lo quiero tocar. Se han dicho muchas cosas. Me ausenté tres días del trabajo, en los cuales por consecuencias del covid estaba teniendo unos dolores de cabeza muy fuertes y se me estaba yendo la voz. Yo no iba a estar así en el programa", dijo Galilea Montijo, aclarando que para ella la salud es lo más importante y que si se ausentaba, era para tratar esos temas.

Montijo también fue cuestionada sobre la razón por la que su esposo Fernando Reina Iglesias abandonó su puesto como Tesorero municipal de Atizapán de Zaragoza, en el Estados de México. Y es que ante la ausencia de Galilea y la renuncia de su esposo, algunos aseguraban que planeaban dejar el país antes de que los relacionaran con el caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga.