Hombre escapa de arresto domiciliario y pide que lo encarcelen porque “ya no aguanta a su esposa”

A nadie le gustaría pasar su vida encerrado tras las rejas, pero parece que en Italia hubo una excepción, y como película de comedia, un hombre se presentó ante las autoridades pidiendo ser llevado a prisión; el motivo: ya no soporta a su esposa.

Las curiosa historia ocurrió en la provincia de Guidonia Montecelio, en dónde un hombre de aproximadamente 30 años acudió a la comisaría más cercana para entregarse y solicitar que le cambien el arresto domiciliario por una condena en prisión.

Imagen / Daniel Truta / EyeEm / Getty Images

"No soporto más a mi mujer, por favor, llévame a la cárcel, no puedo seguir en casa con ella", fue la petición que realizó a los oficiales, quienes confundidos le aseguraron que no había cometido una falta tan grave como para ameritar algo más allá que un arresto domiciliario.

El hombre simplemente se limitó a mencionar que su vida familiar se ha convertido en un “infierno” y prefería ir a la prisión, con la calidad de vida que eso implicaba, y declaró que era insoportable la vida en casa con su esposa, sin entrar en más detalles al respecto.

Francesco Giacomo, capitán de los carabineros de Tívoli señaló con gran sorpresa que la sentencia del sujeto es de varios años y apenas ha estado en arresto domiciliario durante unos meses.

Sin embargo, el hombre logró salirse con la suya, pues pese a que su delito no era tan grave, si fue enviado a prisión por violar su arresto domiciliario, lo que significó un traslado de manera inmediata a la cárcel.

Imagen / Getty Images ¿Qué es el arresto domiciliario? El arresto domiciliario es una sentencia que se utiliza para delincuentes con “delitos menores” o que no representan un riesgo real a la sociedad, y también suele utilizarse para grandes infractores que sirven como testigos protegidos. Imagen / MediaProduction / Getty Images TAMBIÉN PUEDES LEER: "Vengador de Alaska" es sentenciado por golpear a pedófilos Además, se les coloca un brazalete electrónico que es monitoreado las 24 horas, el cual emite una alarma cuando se sale del perímetro establecido por la policía. Alguien en arresto domiciliario puede estar limitado a no salir de un país, Estado, ciudad, barrio o casa.