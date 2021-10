Conoce todos los detalles de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears: nominados, fecha y más

Poco a poco las cosas vuelven a la normalidad y con ella las ganas de escuchar música en vivo, y para buena suerte de muchos, las emociones volverán a fluir con las canciones de artistas especiales en LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears.

Para empezar este gran evento se llevará a cabo en la isla de Ibiza, se tienen planeados 40 días de música non-stop, y por si fuera poco con lo anterior, el 12 de noviembre se llevará a cabo en el Velódromo de Palma Mallorca la Gala en la que conoceremos a todos los artistas ganadores.

Haciendo referencia a lo anterior te comentamos que entre los nominados que encabezan la lista de estos premios se encuentran Ed Sheeran, Olivia Rodrigo y The Kid LAROI. Por su parte, en la categoría internacional latina, Rauw Alejandro y Sebastián Yatra se están llevando las máximas nominaciones.

A continuación te compartimos las listas de los nominados a este premio de la categoría España:

Artista o Grupo

* Ana Mena

* Pablo Alborán

* Vanesa Martín

* C. Tangana

* Lola Índigo

Artista o Grupo revelación

* Marc Seguí

* Marlena

* Álvaro de Luna

* Pole

* Belén Aguilera

Mejor Álbum

* Vértigo - Pablo Alborán

* Ruido De Fondo - Sidecars

* Lo Que Me Dé La Gana - Dani Martín

* 11 Razones - Aitana

* El Madrileño - C. Tangana

Mejor Canción

* Tú Me Dejaste De Querer - C. Tangana, La Húngara, El Niño de Elche

* Juramento Eterno De Sal - Álvaro de Luna

* Si Hubieras Querido - Pablo Alborán

* A Un Paso de La Luna - Ana Mena y Rocco Hunt

* Portales - Dani Martín

Mejor Videoclip

* No Pegamos - Pol Granch

* La Niña de la Escuela - Lola Índigo, Tini y Belinda

* Whisper - Sweet California

* Magia - Álvaro Soler

* Ingobernable - C. Tangana, Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo

Artista o Grupo en directo

* Marlon

* Bombai

* Aitana

* Dani Fernández

* Sidecars

Artista o Grupo Del 40 al 1 (votación)

* Ana Mena

* Beret

* Dvicio

* Nil Moliner

* Omar Montes

Estos son los nominados a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears de la Categoría Internacional:

Artista o Grupo

* Imagine Dragons

* BTS

* Ed Sheeran

* The Weeknd

* Doja Cat

Artista o Grupo revelación

* The Kid LAROI

* Olivia Rodrigo

* Griff

* 24kGoldn

* Mäneskin

Mejor Álbum

* Justice - Justin Bieber

* Love Goes - Sam Smith

* Sour - Olivia Rodrigo

* F*ck Love 3+: Over You - The Kid LAROI

* Positions - Ariana Grande

Mejor Canción

* Dynamite - BTS

* Drivers License - Olivia Rodrigo

* Bad Habits - Ed Sheeran

* Without You - The Kid LAROI

* Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Mejor Videoclip

* Bad Habits - Ed Sheeran

* Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

* We're Good - Dua Lipa

* Higher Power - Coldplay

* Don't Go Yet - Camila Cabello

Artista o Grupo en directo

* Ed Sheeran

* Shawn Mendes

* Imagine Dragons

* Justin Bieber

* Dua Lipa

Artista o Productor Dance

* Majestic

* TOPIC

* Riton x Nightcrawlers

* Purple Disco Machine

* David Guetta

Estos son los nominados a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears de la Categoría Internacional Latina:

Artista o Grupo latino

* Camilo

* Tini

* Danna Paola

* Becky G

* Sebastián Yatra

Artista o Grupo revelación

* Nathy Peluso

* María Angeliq

* María Becerra

* Nicki Nicole

* Nio García

Artista o Grupo urbano

* J Balvin

* Justin Quiles

* Rauw Alejandro

* Jhay Cortez

* Karol G

Mejor Canción

* Dákiti - Bad Bunny y Jhay Cortez

* Pareja del Año - Sebastián Yatra y Myke Towers

* Vida De Rico - Camilo

* Pepas - Farruko

* Todo De Ti - Rauw Alejandro

Mejor Videoclip

* Location - Karol G, Anuel AA y J Balvin

* La Noche de Anoche - Bad Bunny y Rosalía

* Todo De Ti - Rauw Alejandro

* Pareja del Año - Sebastián Yatra y Myke Towers

* In Da Ghetto - J Balvin y Skrillex

Como te puedes dar cuenta grandes artistas de talla internacional estarán presentes en este evento, y prepárate porque serán 800 oyentes de todos los rincones de España los que tengan la suerte de asistir a la entrega de los premios.

Las personas que asistan la pasarán increíble, ya que se tiene planeado que duerman en un barco desde el jueves 11 de noviembre en Valencia, desde donde saldrán la mañana del viernes 12 para llegar a Palma y vivir en directo la Gala. El regreso será el domingo día 14, con llegada a Valencia.

Para este magno evento al otro lado del mundo se contará con la presencia de Pame Voguel, Gaby Cam e Iñaki Álvarez, quienes serán los enviados especiales de nuestro país.

No te puedes perder la transmisión de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears, los cuales podrás ver en las fechas señaladas a través del Live streaming del Facebook de LOS40.