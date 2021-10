¿Anduvo con Thalía? Yolanda Andrade revela detalles de otro de sus romances

Recientemente, la conductora Yolanda Andrade dejó con la boca abierta a todos, luego de confesar en una entrevista que había tenido un romance con una cantante, que al parecer se trata de la famosa Thalía.

Esta no es la primera vez que Yolanda da de que hablar, pues en ocasiones anteriores ha dado a conocer que tuvo romances con celebridades hermosas, y en esta ocasión no es la excepción pues a todos ha sorprendido los detalles que dio de la relación que tuvo con una famosa cantante.

En una plática con Lorena Meritano, quien también fue pareja de Yolanda, revistieron su pasado y surgieron las anécdotas, como el amor que tuvo la conductora de 'Montse & Joe' con una famosa que, supuestamente, es Thalía.

“Yo tenía una novia que era bien chistoso, porque era guapa, cantante de un grupo musical... Esta cantante estaba enojadísima y celosísima de ti, porque tú eras más alta que ella”, le contó Yolanda a su ex Lorena Meritano.

Y fue entonces que, durante una transmisión en vivo que se hizo a través de Instagram, la eterna compañera de Monserrat Oliver confesó que se había enamorado mucho de una misteriosa mujer:

“Yo me enamoré muchísimo de esta mujer, de la cantante esta, de la que me dijo que tú estabas más alta que ella. Me enamoré mucho. Vivimos una etapa muy peculiar e inolvidable”.

Durante la transmisión, sin duda alguna los fanáticos de la conductora y también de la cantante enloquecieron por saber la identidad de la famosa cantante que fue novia de Andrade, y hubo quienes nombraron a Thalía.

Para sorpresa de muchos, al conocer las reacciones del público, Yolanda solo pudo decir que “Sí le atinaron”.

Cabe señalar que hasta el momento Thalia no ha dicho nada, sin embargo, por años, tanto a la cantante como a la conductora se les ha visto juntas proyectando una gran amistad.

Tanto así que cada vez que la cantante y actriz de telenovelas visita México, la presentadora se toma fotos con ella o la acompaña en momentos personales, como el cumpleaños 100 de su abuela Eva Mange hace 3 años, fiesta para la que Yolanda compró el pastel.

