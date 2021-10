Un año más disfrutando de tus artistas favoritos en el Halloween Fest. Gracias por acompañarnos al concierto virtual de LOS40. Recapitulamos los mejores momentos de un show con artistas de distintos géneros y nacionalidades, interpretando sus más grandes éxitos.

Los Claxons, Los Caligaris, LP, Matisse y Sofi Tukker formaron parte del Halloween Fest 2021, el concierto virtual de LOS40, este 28 de octubre.

Los Claxons parte del momento pop rock del Halloween Fest

Del norte del país, Los Claxons abrieron el Halloween Fest 2021. Con canciones como "Maldita felicidad", "Antes que al mío", "La Posibilidad" y "Un Día de Sol", la banda de Monterrey se mostró muy feliz por conectarse de esa manera con sus fans.

A bailar con Los Caligaris

Nada como Los Caligaris para ponernos a bailar. La banda originaria de Argentina se caracteriza por una propuesta musical que animada y llena de energía. Con ese estilo, Los Caligaris cantaron "La abundancia", "Kilómetros", "Odio los lunes", "Sara", "Asado y Fernet", "Queda en esta noche" y "Que Corran".

La voz particular de LP

Directo desde su estudio de grabación, LP y su banda cautivaron al público del Halloween Fest 2021 con los temas "One Last Time" y "Lost On You". Sin duda la voz de LP nos enchinó la piel.

El momento más romántico con Matisse

Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles, siempre enamorando con su música. La forma en que el grupo une sus voces, generaron el momento más romántico y nostálgico de la noche. El grupo pop interpretó los temas "Eres tú", "Imposible amor" y "Primer avión".

Sofi Tukker, listos para ambientar la fiesta

Para cerrar con broche de oro el Halloween Fest 2021, Sofi Tukker hicieron un set especial de música que nos puso a bailar, demostrando que son uno de los mayores exponentes de House y EDM.

Sofi Tukker cerraron el show con "Drinkee/Zum Zum", "House Arrest" y "Sun Came Up".

Te esperamos en el siguiente Halloween Fest

Gracias por habernos acompañado en el Halloween Fest 2021, el concierto virtual de LOS40. Nos vemos el próximo año.