Zayn Malik es acusado de agredir físicamente a mamá de Gigi Hadid

Después de algunas especulaciones sobre si Zayn Malik y Gigi Hadid habían o no terminado su relación, ahora son víctimas de un escándalo más, y es que el cantante es acusado de agredir de forma física a la madre de su pareja.

Según algunas fuentes cercanas a Yolanda Hadid, la madre de la supermodelo está considerando presentar una denuncia ante la policía por violencia física en contra de Malik, por un supuesto altercado ocurrido la semana pasada el rancho de la mujer, en Pensilvania.

Aunque se desconoce lo que podria haber desencadenado la presunta agresión, fuentes aseguran que Yolanda "respalda su versión" de que Zayn la "golpeó": "La inclinación de Yolanda es presentar una denuncia policial", aseguró la fuente.

Zayn Malik responde a las acusaciones en su contra

Ante tales acusaciones, el ex One Direction negó rotundamente haber realizado tal acto a Yolanda: "Niego rotundamente golpear a Yolanda Hadid y por el bien de mi hija me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y avance hacia la curación de estos problemas familiares en privado", aseguró.

Horas más tarde compartió un comunicado en sus redes sociales sobre las acusaciones de Yolanda, y cómo esto "es y debería ser" un asunto familiar privado.

“Como todos ustedes saben, soy una persona privada y quiero mucho crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lanzan al escenario mundial para que todos los hurguen y desarmen”, declaró.

Zayn reveló que había tenido un inconveniente con un familiar de su pareja, sin revelar la identidad y que no saldría a dar detalles si esto hubiera quedado como lo que es, un asunto familiar.

“En un esfuerzo por proteger este espacio para mi hija no voy a contestar las informaciones que apuntan a una pelea con uno de los miembros de la familia de mi pareja que entró en nuestra casa mientras mi pareja se había marchado durante varias semanas. Esto es un asunto privado” .

Por su parte, Gigi fue vista en la ciudad de Nueva York después de que se supo la noticia, pero se mantuvo en silencio ante todo.

Tras escándalo, Zayn y Gigi deciden terminar

Según fuentes cercanas a la pareja, y tras dos años de haber retomado su relación, la pareja habría finalizado su relación unas horas después de las acusaciones de violencia en contra del cantante por parte de la madre de la modelo.

"No están juntos en este momento, sin embargo, ambos son buenos padres. Ellos son los padres pero Yolanda, por supuesto es muy protectora con Gigi y quiere lo mejor para su hija y su nieto", reveló una fuente cercana de la familia Hadid.

Yolanda Hadid, una mujer no tan discreta

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, mientras unos se fueron en contra del cantante, otros más arremetiendo en contra de Yolanda considerándola una mujer nada discreta, pues aseguran que desde pequeños, no les dio a sus hijos la oportunidad de decidir si querían ser famosos o no.

Recordemos que fue la propia Yolanda quien, prácticamente obligó a Gigi a revelar su embarazo, pese a que sabía la intención de su hija y Zayn de llevar este proceso en privado.