Escuelas en EE.UU. prohíben disfraces de El juego del calamar en Halloween

Pero algunas escuelas de los Estados Unidos aseguran que aunque la exitosa serie se centre en populares juegos infantiles, contiene demasiada violencia para los pequeños, por lo que los trajes rojos, las máscaras con formas geométricas o los conjuntos deportivos verdes con números en el pecho no serán recibidos en sus instalaciones.



Instituciones como Mott Road, Fayetteville y Enders Road enviaron correos electrónicos a los padres sobre las razones por las cuales queda prohibido el uso como disfraz de Halloween o como juego en el recreo.

Imagen / Netflix /El Juego del Calamar

“Hemos observado que algunos estudiantes en el recreo han estado jugando una versión de ‘El juego del calamar’ que está destinado a un público adulto, de 16 años o más. Debido a las preocupaciones sobre la posible naturaleza violenta del juego, no es apropiado para jugar durante el recreo o discutir en la escuela”, decía el correo electrónico del director de Mott Road Elementary.

Además, hicieron hincapié en que los "disfraces no deberían ser ni escabrosos ni tenebrosos para no asustar a los estudiantes más jóvenes", y esperan que los padres y los supervisores "refuercen el mensaje del colegio de que los juegos relacionados con comportamientos violentos no son apropiados”.

“Nuestros directores quieren asegurarse de que nuestras familias son conscientes de que sería inapropiado que los estudiantes lleven al colegio por Halloween disfraces de esta serie por los potenciales mensajes violentos que desprende", finaliza el correo.

Especialista en ventas de disfraces revelaron que la búsqueda del atuendo del “traje rojo” se elevó en un 170%, y que los atuendos de El Juego del Calamar llegaron a superar a otros que estaban en lo alto del ranking de este año como Harley Quinn, Cruella y Loki.

Con esta medida, las escuelas buscan que la violencia no se haga parte de ellas, no porque los jóvenes jueguen al “Luz Verde, Luz Roja”, sino por las consecuencias que sufre el que pierde.