Bad Bunny rompe récord que NINGÚN otro artista ha logrado

Bad Bunny se encuentra imparable, pues no sólo aparecerá en unos días en la tercera y última temporada de 'Narcos: México', sino que acaba de lograr lo que ningún otro artista ha hecho: reconocimiento mundial que lo posiciona entre los más influenciables artistas del medio gracias a un “100 de 100”.

El puertorriqueño ha batido un récord y se ha convertido en el primer artista en la historia en tener 100 videos con más de 100 millones de vistas en YouTube.

Así como lo lees, el cantante logró un acontecimiento histórico virtual en el mundo de la música, con un listado que incluye solos, "remixes" con otros artistas, y vídeos con letras y audio.

Fue a través de una publicación en Twitter que se dio a conocer la noticia, con una imagen en la que detallan la información del artista y cada uno de los videos que se encuentran en el record.

Bad Bunny (@sanbenito) se convierte en el PRIMER artista en la HISTORIA de YouTube en tener 100 videos con más de 100 millones de vistas. 🐰🔥 pic.twitter.com/LR97OESjXJ — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) November 4, 2021

En la lista destacan temas como Te Boté remix junto a Ozuna, Nicky Jam, Casper, Nio García y Darell, y el cual cuenta con más de 2.289 millones de visitas; Mayores, No Me Conoce, I Like It, Mia, Tú No Vive Así, Si Tu Novio Te Deja Sola, Dákiti y Ahora Me Llama.

De acuerdo con la agencia EFE, esta semana también se anunció que "Yonaguni" alcanzó mil millones de reproducciones, convirtiéndose en el tema más escuchado de las plataformas digitales de 2021.

No sólo en la música

Pero Bad Bunny no sólo ha incursionado en la música, pues también se le ha visto debutar como luchador en la WWE, y su más reciente faceta como actor en la serie “Narcos: México”, dónde dará vida a Arturo 'El Kitty' Páez, integrante del grupo de Ramón Arellano Félix. En la vida real, su personaje se dedicó al manejo de droga y dinero a grandes cantidades y fue muy popular en la década de los 90 en Tijuana, lugar donde fue detenido en 1997.