Hijo del cantante Yahir le pide que acepte su bisexualidad

Definitivamente, una de las situaciones más difíciles a las que un hombre o una mujer se pueden enfrentar, es al momento de que le dicen a sus padres o seres amados que les gustan las personas del mismo género, o en su caso que son bisexuales.

Un claro ejemplo de lo anterior, lo dio Tristán, el hijo del cantante Yahir, quien le pidió a su padre que lo amara sin condición, tras declararse bisexual.

Cabe destacar que Tristán tiene 23 años y pocas son las cosas que se saben de su vida privada, como por ejemplo que estuvo en rehabilitación de adicciones luego de la ausencia de su padre durante la infancia, y más recientemente, además de la confesión sobre su sexualidad, aseguró que busca dedicarse al entretenimiento erótico.

De hecho fue en una breve entrevista que le hicieron en la revista TvNotas que dijo que desde sus 19 años el ya sabía su orientación sexual, además habló de que no ha tenido un acercamiento con su papá desde agosto, y a pesar de eso, insiste en que podría abrirse a una reconciliación.

Tristán asegura que no ve a su padre desde agosto / Internet

Tristán también dijo que al principio, a la única a quien le confesó su situación fue a su madre, y aunque su relación desde siempre ha sido un poco difícil, ella y él se llevan bien al grado de que lo apoyó en sus decisiones.

En la entrevista también comentó que no fue difícil darse cuenta. Él supo lo que quería de forma sencilla. Actualmente tiene pareja y se encuentra muy feliz porque asegura que lo trata bien y lo apoya en todo. Ya grabó con él un video explícito y está pensando en la posibilidad de seguir haciendo este tipo de contenido para adultos.

Lleva un mes completamente limpio, confiesa. Contó en dicha entrevista que ha entrado y salido de clínicas de rehabilitación desde los 16 años y ha sido un proceso complicado.

Por otra parte, el joven aprovechó para mandarle un mensaje a su padre, y con profunda tristeza y coraje, dijo lamentar no haberlo tenido durante su crecimiento. "Ya basta de vivir como tú ante la sociedad, como los demás quieren sólo porque ganaste un espectáculo. Ése no es mi p*d^. Papá, quiero tu apoyo, pero sin condición. El amor no se exige. Ámame como soy, eso quiero. Te extraño”, dijo.