Por primera vez, Paulina Rubio habla sobre su divorcio con Colate

Desde hace dos años, Paulina Rubio se ha mantenido alejada de los escenarios y también de los rumores que giraban en torno a su vida personal y amorosa.

Como sabemos, a lo largo de su carrera musical, la cantante siempre ha mantenido una distancia con los medios de comunicación que se interesan por saber cada detalle de lo que le pasa, como por ejemplo cuáles habían sido las razones que la llevaron a separarse de su expareja Nicolás "Colate" Vallejo-Nágera.

Por años, Paulina mantuvo silencio, dejando a todos con la duda del porqué se había separado del empresario, a pesar de que cuando eran captados juntos se les veía estables y contentos.

Tras varios meses alejada de todo por la pandemia, Paulina Rubio concedió una entrevista a Paty Chapoy y en la charla se le pudo notar más empoderada que nunca y también abierta a hablar de lo que ha pasado en su corazón.

Cabe destacar que su va mejorando poco a poco y prueba de ello es que actualmente está promocionando ‘Yo soy’, su nuevo sencillo con el que promete colocarse una vez más entre las artistas favoritas del público.

Asimismo, la Chica Dorada aseguró a Chapoy que en este momento de su vida, lo más importante son sus hijos, Andrea y Eros. Estaba tan contenta durante la charla que reveló que no está cerrada al amor, sin embargo, reconoció que no tiene prisa.

Respecto al divorcio con Colate, la artista reveló por primera vez que: “Yo creo que fue algo inevitable, prefería no estar con él a tener algo tan tóxico, sobre todo, porque sentía que no era necesario”.

“Y yo por amor fui muy confiada, en ese momento, mi mamá me decía: ‘Tienes que hacer las cosas más organizadas’, pero así salieron las cosas al principio”.

La cantante también aseguró que, aunque fueron tiempos complicados, su divorcio se convirtió en una de las lecciones más grandes de su vida:

“Después aprendí, aprendí de todo eso”, comentó Paulina quien fue cuestionada por Chapoy, sobre su separación de Gerardo Bazúa, el papá de Eros: “Y también la segunda vez”, comentó Pati, para escuchar de inmediato a Paulina:

“Oye sí, uno aprende, pero por amor uno hace cosas que jamás haría normalmente”, reconoció la cantante. Sobre si, en este momento de su vida, está lista para volver a enamorar, confesó: “Sí, sí, pero no tengo prisa, estoy tan bien en mi piel, en este momento. Para empezar, mis hijos, ellos son pasión y aventura, ellos necesitan mucho de mí, entonces, no me quiero distraer en ese momento”.

