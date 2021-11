Netflix revela tráiler de ‘Rebelde’ y actrices de 2004 estarían de regreso en la nueva versión

Una de las novelas juveniles más famosas de México ha resucitado, hablamos de “Rebelde” y el encargado de hacer que esto sucediera fue Netflix, y aunque en su momento dio a conocer que se encontraba trabajando en el spin-off de la telenovela, fue hasta hoy que publicó el primer tráiler de la entrega.

Es cierto que la plataforma de contenidos ya había adelantado alguno datos, como su elenco, ahora con el tráiler oficial ofreció una probadita de lo que será este remake, sorprendiendo a todos con el regreso de algunos personajes.

TE RECOMENDAMOS: Revelan nueva generación de Rebelde para 2022, Netflix produce

Fue a través de Twitter que la plataforma de streaming compartió el nuevo adelanto del reboot, acompañado con la frase “más música, más drama, más Rebeldes que nunca. Una nueva generación llegará al EWS el 5 de enero de 2022”, en dónde también indicó que el estreno de esta generación estará disponible en su plataforma a partir del 5 de enero de 2022.

El elenco de “Rebelde” está conformado por Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio y Jerónimo Cantillo, quienes cantarán clásicos musicales, como "Oops!... I Did It Again", "Rebelde" y "Este sentimiento", mientras se enfrentan en una batalla de bandas, dando un nuevo toque y estilo.

Más música, más drama, más Rebeldes que nunca. Una nueva generación llegará al EWS el 5 de enero de 2022. pic.twitter.com/P7cYdAfTdE — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 9, 2021

Vuelven antiguos personajes

En el nuevo tráiler podemos escuchar parte de los nuevos números musicales, pero sin duda lo que más sorprendió fue el regreso de uno de sus emblemáticos personajes: Celina, interpretada por Estefanía Villarreal, quien volverá a dar vida al personaje que hace más de 15 años marcó un antes y un después en su carrera, en esta ocasión ya no como alumna sino como directora del exclusivo colegio privado.

TE PODRÍA INTERESAR: Lanzan canción y video oficial de Rebelde, la nueva versión de Netflix



Pero Estefanía Villarreal no sería la única exalumna del Elite Way School que se dejaría ver próximamente junto a la nueva generación de rebeldes, pues también esta de regreso la actriz Karla Cossío, a quienes muchos recordarán por su personaje de Pilar Gandía.