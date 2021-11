Avril Lavigne regresa a la música con 'Bite Me'

Tras varios años lejos de la música, Avril Lavigne regresa mas energética que nunca y nos lleva a un viaje en el tiempo de regreso a su era pop-punk con su nuevo sencillo titulado “Bite me”.

"Bite Me" se convierte en el debut de Lavigne con el sello DTA Records de Travis Barker, y nos hace recordar a la canadiense en sus primeros días de pop-punk en Let Go, publicado hace casi 20 años.

Fue la cantante quien compartió en su cuenta de Instagram un fragmento de "Bite Me" junto a un mensaje en dónde demostraba lo emocionada que se encontraba por el nuevo lanzamiento: "Estoy tan jodidamente emocionada de lanzar nueva música. Me he divertido mucho haciendo este disco. Esto es solo una muestra de lo que está por venir".

Y tras su incursión en el rock inspiracional en Head Above Water de 2019, "Bite Me" llega como un banger pop-punk en toda regla, cargado de guitarra y batería, y mostrando a una Avril enfurecida con su antiguo amor por no haberla tratado bien.

Según declaraciones de la propia Lavigne, este nuevo tema es sobre la autoestima y la defensa de uno mismo, es "un himno sobre conocer tu valor, lo que mereces, y no dar una segunda oportunidad a alguien que no te merece".

"Es súper atrevida y trata de alguien que quiere una segunda oportunidad pero que lo ha estropeado de forma tan grave que no merece tu tiempo, y se da cuenta después de que tenías algo realmente bueno, y tú eres el que se ha escapado".

Unido a esto, Avril Lavigne prepara su gira mundial para el 2022, y aunque la estrella no ha dado más detalles, como el título del próximo álbum ni la fecha de lanzamiento, si ha confesado que es el disco más alternativo que he hecho nunca, cargado de rock and roll y pop-punk.