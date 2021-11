Conoce a los ganadores de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears

Hoy fue un día muy especial, y es que no tiene mucho que nos enteramos del nombre de los artistas que se llevaron los premios de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears.

Este evento estuvo cargado de increíbles actuaciones y entrevistas inéditas, y por supuesto lo mejor de la música.

Muchos de los artistas nominados para estos premios se dieron cita en la Palma de Mallorca para volver a casa con un nuevo galardón en su palmarés: un premio LOS40 Music Award que reconoce su trabajo y su aportación a la cultura y a la industria musical.

Este año las nominaciones estaban cargadas de artistas con carreras increíbles y sobre todo, de mucho talento. Han sido candidatos a llevarse el gran premio, entre muchos otros, cantantes nacionales de la talla de Pablo Alborán, Lola Índigo, C. Tangana y Dani Martín; internacionales como Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Ed Sheeran, BTS, Dua Lipa, The Weeknd y Doja Cat, y bandas de todos los lugares entre las que se encuentran Imagine Dragons, Coldplay y los últimos ganadores de Eurovisión, Maneskin.

Pero, ¿quiénes han sido los afortunados este 2020?

Aquí te dejamos la lista de los nominados a los premios y sobre ella a los ganadores:

Nominados a artista o grupo de año

* Ana Mena

* Pablo Alborán

* Vanesa Martín

* C. Tangana (GANADOR)

* Lola Índigo

Nominados a artista o grupo revelación del año

* Marc Seguí

* Marlena

* Álvaro de Luna (GANADOR)

* Pole

* Belén Aguilera

Nominados a álbum del año

* Pablo Alborán por Vértigo (GANADOR)

* Sidecars por Ruido de Fondo

* Dani Martín por Lo que me dé la gana

* Aitana por 11 razones

* C. Tangana por El madrileño

Nominados a canción del año

* C. Tangana, La Húngara y El Niño de Elche por Tú me dejaste de querer

* Álvaro de Luna por Juramento eterno al sol

* Pablo Alborán por Si hubieras querido

* Ana Mena y Rocco Hunto por A un paso de la luna

* Dani Martín por Portales (GANADOR)

Nominados a Videoclip del año

* Pol Granch por No pegamos

* Lola Índigo por La niña de la escuela (GANADORA)

* Sweet California por Whisper

* Álvaro Soler por Magia

* C. Tangana, Gipsy Kings, Nicolás Ryes y Tonino Baliardo por Ingobernable

Nominados a Artista o grupo en directo

* Marlon

* Bombai

* Aitana (GANADORA)

* Dani Fernández

* Sidecars

Nominados a artista o grupo Del 40 al 1

* Ana Mena (GANADORA)

* Beret

* Dvicio

* Nil Moliner

* Omar Montes

Nominados a artista o grupo del año en la categoría Internacional

* Imagine Dragons

* BTS

* Ed Sheeran (GANADOR)

* The Weeknd

* Doja Cat

Nominados a artista o grupo revelación del año en la categoría internacional

* The Kid Laroi

* Olivia Rodrigo

* Griff (GANADORA)

* 24kGoldn

* Maneskin

Nominados a álbum del año en categoría internacional

* Justin Bieber por Justice

* Sam Smith por Love goes

* Olivia Rodrigo por Sour (GANADORA)

* The Kid Laroi por F*ck Love 3+: Over Your

* Ariadna Grande por Positions

Nominados a canción del año en categoría internacional

* BTS por Dynamite

* Olivia Rodrigo por Drivers license

* Ed Sheeran por Bad habits (GANADOR)

* The Kid Laroi por Without you

* Lil Nas X por Montero (call me by your name)

Nominados a videoclip del año en categoría internacional

* Ed Sheeran por Bad habits (GANADOR)

* Lil Nas X por Montero (Call me by your name)

* Dua Lipa por We’re good

* Coldplay por Higher power

* Camila Cabello por Don’t go yet

Nominados a artista o grupo en directo en categoría internacional

* Ed Sheeran (GANADOR)

* Shawn Mendes

* Imagine Dragons

* Justin Bieber

* Dua Lipa

Nominados a artista o productor dance en categoría internacional

* Majestic

* Topic (GANADOR)

* Riton x Nightcrawlers

* Purple Disco Machine

* David Guetta

Nominados a mejor artista o grupo latino en categoría internacional latina

* Camilo

* TINI

* Danna Paola

* Becky G

* Sebastián Yatra (GANADOR)

Nominados a artista o grupo revelación en categoría internacional latina

* Nathy Peluso

* Mariah Angeliq

* María Becerra

* Nicki Nicole (GANADORA)

* Nio García

Nominados a artista o grupo urbano en categoría internacional latina

* J. Balvin

* Justin Quiles

* Rauw Alejandro (GANADOR)

* Jhay Cortez

* Karol G

Nominados a mejor canción en categoría internacional latina

* Bad Bunny & Jhay Cortez por Dákiti

* Sebastián Yatra y Myke Towers por Pareja del año

* Camilo por Vida de rico

* Farruko por Pepas

* Rauw Alejandro por Todo de ti (GANADOR)

Nominados a mejor videoclip en categoría internacional latina

* Karol G, Anuel AA & J. Balvin por Location

* Bad Bunny y Rosalía por La noche de anoche

* Rauw Alejandro por Todo de ti

* Sebastián Yatra & Mike Towers por Pareja del año (GANADORES)

* J. Balvin & Srillex por In da Getto